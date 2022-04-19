Buca'da 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı

Şenlik kapsamında 23 ve 24 Nisan tarihlerinde de Işılay Saygın Meydanı'nda renkli ve eğlenceli bir programın olduğu belirtildi.

Buca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik planladı. Etkinlikler, belediyenin erken çocukluk eğitiminde fırsat eşitliği yaratmak için hizmete açtığı yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerindeki kukla gösterileriyle başladı. Minikler gösterilerde eğlenceli zaman geçirdi.

DOPDOLU PROGRAM

Buca Belediyesi'nin düzenlediği şenlik kapsamında Işılay Saygın (eski Kasaplar) Meydanı'nda da 23 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazar günleri 12.00-17.00 saatleri arasında oyun parkurları kurulacak, yetenek atölyeleri ve çeşitli çocuk yarışmaları yapılacak.

ÇOCUK TİYATROSU DA VAR

23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde köyler belgesinde Tiyatro Toprağın'ın "Zeliş Parkta" adlı çocuk oyunu sahneye konacak. Tüm çocukların ücretsiz katılabileceği tiyatro gösterisi, 20 Nisan Çarşamba Yıldızlar'da, 21 Nisan Perşembe Belenbaşı'nda, 22 Nisan Cuma Kırklar'da ve 24 Nisan Pazar Vali Kutlu Aktaş Parkı'nda saat 15.30'da sergilenecek.

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