Buca'da 19 Mayıs coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'nin 104'üncü yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Buca'da coşkuyla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'nin 104'üncü yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Buca'da coşkuyla kutlandı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "104 yıldır Bandırma Vapuru'ndayız. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan meşaleyi, Bucalı gençlerimizle birlikte onurla ve gururla taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Buca Belediyesi, 19 Mayıs heyecanını tüm kente yaymak için meydan ve caddeleri Türk bayrakları ile donattı. Bayram kutlamaları, sabah saatlerinde, Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra, Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri'nde gerçekleşen kutlama törenine, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Birol Danışman, gaziler, Buca'daki okullardan gelen öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÖDÜLLERİNİ, BAŞKAN KILIÇ VERDİ

Törende, Buca genelinde şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Başkan Erhan Kılıç tarafından ödülleri verildi. Türkiye çapındaki spor müsabakalarında dereceye giren Bucalı sporcu gençler de düzenledikleri kortejle bayram neşesini yaşattı. Katılımcılardan büyük alkış alan gençlerin ardından kutlamalar, halk oyunları, bando takımı, danslar ve çeşitli gösteriler ile devam etti.

"104 YILDIR BANDIRMA VAPURU'NDAYIZ"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şunları söyledi:

"19 Mayıs 1919 tarihi, herhangi bir takvim günü değil; şanlı Türk milletinin yaktığı milli egemenlik meşalesinin ilk kıvılcımıdır. O yüzden biz 104 yıldır dünyaya bağımsızlık mücadelesinin en güzel örneğini başlatan o vapurdayız. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan meşaleyi Bucalı gençlerimizle birlikte taşımaya devam edeceğiz. Buca Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk andan beri gençlerimizin bilimle, sanatla, sporla buluşmaları için yoğun çaba sarf ettik. Spor tesislerimiz, kurslarımız, bilim, sanat ve gençlik merkezlerimiz onların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeyi sürdürüyor. Gençlerimizin yolunu açmak için çalışmaya devam edeceğiz."