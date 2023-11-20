Buca Belediyesi Yol ve Kaldırım Çalışmalarını Sürdürüyor

Buca Belediyesi, kentin sokaklarındaki yol, kaldırım ve iyileştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 4 buçuk yılda 160 bin metrekare asfalt serme, 125 bin metrekare asfalt yama, 265 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştiren ekipler, ilçeye 73 yeni otopark alanı kazandırdı.

Buca Belediyesi, kentin sokaklarındaki yol, kaldırım ve iyileştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 4 buçuk yılda 160 bin metrekare asfalt serme, 125 bin metrekare asfalt yama, 265 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştiren ekipler, ilçeye 73 yeni otopark alanı kazandırdı.

Bucalılardan gelen talepler doğrultusunda fen işleri çalışmalarına yön veren Buca Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Yarının Buca'sı anlayışıyla hizmet veren ekipler, 2019 yılından bugüne 265 bin metrekare parke taşı döşedi. Asfalt çalışmaları kapsamında 160 bin metrekare asfalt serme, 125 bin metrekare asfalt yama yapıldı; 40 bin metretül ise bordür taşla kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Yine otopark sorununun yaşanmaması için ilçeye 73 yeni araç park alanı kazandırıldığı ifade edildi.

Göreve geldikleri günden itibaren bütçeden en büyük payı fen işlerine verdiklerini, 2024 yılı için fen işleri çalışmalarına 440 milyon 360 bin lira ayrıldığını hatırlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, her kuruşu Bucalılara hizmet için harcadıklarını söyledi.

Başkan Kılıç, "Fen işleri mesaimiz göreve geldiğimiz ilk günden beri kesintisiz sürüyor. 2019 yılından beri ilçemizde neredeyse girilmedik mahalle bırakmadık. Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açtık, ilçemize yeni yollar kazandırdık. Özellikle ilçe merkezimizde tüm Bucalıların ortak kullanımında olan sokaklarımıza kilit parke taşı döşedik; kaldırımlarını yeniledik. Buca'da yaşadığımız yüzyıla yakışır kentsel yaşam alanları yaratmak adına çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi. - İZMİR