Buca Belediyesi'nden 23 yeni otopark

Kent trafiğini rahatlatmak için çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, yeni otopark alanı yaratma mesaisine Gaziler Mahallesi'nde devam etti. 1300 metrekarelik alanda temizlik ve zemin düzeltme çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alanı kilit parke taşlarla döşedi. Toplam 50 araç kapasitesi bulunan otopark sayesinde sokak aralarındaki gelişigüzel araç parkı yüzünden yaşanan sıkışıklığın önüne geçildi.

Özellikle kentin atıl alanlarında yapılan çalışmalar kapsamında Buca'ya toplam 23 yeni otopark kazandırıldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Şu anda Fırat Mahallemizde de 2 adet otopark çalışmamız devam ediyor. Bucamızdaki trafik sıkışıklığını ve park yeri sorununu çözmek için yaptığımız çalışmalarımız aralıksız olarak sürecek" dedi.

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