Buca Belediyesi'nde İşçiler İsyanda: 3 Aydır Maaş Alamıyorlar

İZMİR'in Buca Belediyesi'nde 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle önceki gün iş bırakıp, belediye binasını işgal eden işçilerin eylemi 2'nci gününde de devam ediyor.

Buca Belediyesi'nde işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube üyeleri 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle önceki gün akşam saatlerinde iş bırakma eylemine başladı. Buca Belediyesi binasını işgal eden işçiler, sağlık, itfaiye gibi acil hizmetler dışında başta çöp toplama gibi tüm hizmetlerin durdurulduğunu duyurdu. İşçiler eylemlerini bugün de sürdürdü.

Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Bu eylemin amacı kendi haklarımızı almak. 3 aylık alacaklarımız, erzak fişlerimiz var ve sözleşmeden kaynaklı geriye dönük almamız gereken haklarımız var. Haklarımızın bir an önce bize ödenmesi için burada mücadele ediyoruz" dedi.

Gece-gündüz emek ürettiklerini söyleyen Yıldız, "Kimsenin kasasındaki parayı, cebinden parasını istemiyoruz. Döktüğümüz alın terinin karşılığı olan o 3 aylık maaşımızı talep ediyoruz. Hepsini birden de talep etmedik, en azından 2 maaş ücretimizin ödenmesini talep etmiştik. Ama hala 2 maaşı tamamlayamadıklarını, en kısa sürede 2 maaşımızı ödeyeceklerini sorunu çözeceklerini ifade ettiler ama daha bir gelişme yok. Bugün de memur arkadaşlarımızla bizimle beraber bir süre iş bırakma eylemine katıldılar. Vatandaş belediye binasına girip çıkıyor, işi varsa çözmeye çalışıyor. Ama biz burada iş yapmama hakkımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZİ BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ'

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar ise "İmzalanan toplu sözleşmelerle 'Küçük bir nefes aldık' derken, şimdi elde ettiğimiz kazanımlar elimizden alınmaya veya taksite bağlanmaya çalışılmaktadır. Buradan bütün belediye başkanlarımıza sesleniyoruz. Personelin özlük hakları olan maaşları ile tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf olur, emekçinin hakkından tasarruf olmaz. Alacaklarımızın bir an önce ödenmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde tüm işçi ve memur emekçileri olarak alın terimiz olan alacaklarımız ödenene kadar bu meydanlarda mücadelemiz omuz omuza işçisiyle-memuruyla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, ilçe genelinde eylem nedeniyle çöp yığınları oluştu. Çöpler, kötü görüntü ve kokuya neden oldu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,