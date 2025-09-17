Buca Belediyesi'nde İşçiler İş Bırakma Eylemini Sona Erdirdi

İZMİR'in Buca Belediyesi'nde işçiler ile DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube üyelerinin 9 Eylül'de başlattıkları iş bırakma eylemi dün sendika ile belediye yönetiminin uzlaşmasıyla sona erdi.

Buca Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül akşamı başladıkları iş bırakma eylemine 9'uncu gününde son verdi. Dün DİSK/Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yapılan görüşmenin ardından gece saatlerinde belediye önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla eylemin son bulduğu ve anlaşmanın sağlanarak protokolün imzalandığı duyuruldu.

'MAAŞ SORUNU BİTECEK'

İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Günlerdir burada mücadele veriyoruz. Yapılan görüşmelerde haziran ve temmuz ayı maaşlarımızın ödenmesiyle ilgili taleplerimiz vardı. Haziran maaşlarımız ödenmişti, temmuz ayı maaşlarımız da ödenmeye başlanacak ve gün içinde bitirilecek. Hepimize hayırlı olsun. Ağustos ayı maaşını talep etmiştik, 2 Ekim'de de ağustos ayı maaşını alacaksınız. En geç 3 ay içinde belediyedeki alacaklar tamamen ödenecek, maaş sorunu bitecek. Yeni yıl ile beraber maaşların düzenli ve eksiksiz yattığı süreci başlatacağız. Hepimize hayırlı olsun" dedi. Yıldız, eyleme çıkan işçilerle ilgili herhangi bir yaptırım olmayacağını da söyledi.

'BU TARZ SIKINTILARINI YAŞAMAMAK İÇİN HASSAS ÇALIŞACAĞIZ'

Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman ise burada yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız ekonomik zorluklardan kaynaklı aylardır maaşlarda sorun yaşıyorduk. Gelir ve giderleri dengeli bir şekilde planlayarak sendika ile protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde önümüze bakacağız. Bu tarz sıkıntıları bir daha yaşamamak adına ekibimizle birlikte daha hassas çalışacağız. Bu saatten sonra Buca'daki hizmeti daha ileri taşımak ve çöp problemini toparlamamız gerekiyor. Bizlerin üzerine düşen, emekçinin hakkının önde olması ve Buca halkının hizmetini sağlamaktır. Hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.