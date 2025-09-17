Haberler

Buca Belediyesi'nde İş Bırakma Eylemi Sona Erdi

Buca Belediyesi işçileri ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri, 3 aydır ödenmeyen maaşlar ve toplu sözleşme farkları nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemini sonlandırarak işbaşı yaptı.

Buca Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri, 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül akşamı başladıkları iş bırakma eylemine son verirken, belediye ekipleri işbaşı yaptı. Ekipler, biriken çöpleri toplarken, konteyner ve çevresinde hijyen çalışması da başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
