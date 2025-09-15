Buca Belediyesi'nde İş Bırakma Eylemi Çöp Yığınlarını Artırdı

1) BUCA BELEDİYESİ'NDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ 7'NCİ GÜNÜNDE ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Buca Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube üyelerinin 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle başlattıkları eylemler sürerken, ilçede çöp yığınları oluştu. Toplanmayan çöpler yollara taştı. Bölgede kötü koku hakim olurken mahalleli ve esnaf duruma tepki gösterdi.

'ÇÖPLERDEN YOLLAR BİLE KAPANDI'

Kebap salonu sahibi Çetin Dalgıç (46), "Çöp yığınının önünde ilköğretim okulu var. Buradan yüzlerce çocuk gelip geçiyor. Yakında birisi hasta olacak. Diğer tüm çocuklara bulaşacak. Müdahale etmek için birine bir şey mi olması lazım? Çöplerden yollar bile kapandı. Yetkililere sesleniyoruz. Artık yeter. Bu çöpün bir an önce alınması lazım. Kokudan durulmuyor. Karşıda restoranım var. Bir haftadır iş yapamıyorum. 7 çalışanım var ve maaş ödemem lazım. Bu kepazeliğe bir son verilsin. En sonunda buraya benzin döküp yakacağım. Ancak trafo var. İşçiler grev yapabilir, haklıdır. Ama gene de bu çöp alınmalı.10-15 kişi ile buradaki çöpler en azından 2 günde bir alınsın" dedi.

'HERKES HASTALIKTAN ÖLECEK'

Vatandaşlardan Muhammet Gülce (21), "Hiç memnun değilim. Belediye işçilerin maaşları ödesin. Kokudan perişan olduk. Gereken neyse yapılsın. Çok kötü kokuyor, her yere fare kapanı koyduk" diye konuştu.Efe Gül (37) ise "Böyle devam ederse herkes hastalıktan ölecek. Yazıklar olsun, evde kokudan yatamıyoruz" ifadelerini kullandı.

'NEFES ALAMAZ HALE GELDİK'

Kuaför işleten Özgür ilhan (21), "Nefes alamaz hale geldik. Her yer fare ve haşere doldu. Dükkanlara müşteri gelmiyor. Çok şikayetçiyiz" dedi.Berna Aydın (28) da "Bu rezaleti kimse hak etmiyor. Burası mikrop yuvası oldu. Koronavirüsten daha beter. Okulların önünü kendi mücadelemizle, gönüllü olarak temizlettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız mikroptan ölecekler. Meclis üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanına sesleniyorum. Buca'dan oy almayı biliyorsunuz. Çöp arabalarını siz alacaksınız, çalıştıracaksınız, toplayacaksınız" diye konuştu.

BELEDİYESİ BAŞKANI DUMAN'DAN AÇIKLAMA

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise işçilerin eylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DİSK 6 No'lu Şube'nin başlattığı, işçilerimizin alacakları maaşlar karşılığında başvurduğu bireysel iş bırakma eylemi devam etmektedir. Sendika ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda eksik kalan maaşların yüzde 85'lik kısmı 12 Eylül Cuma günü ödenmiştir. Geriye kalan yüzde 15'lik kısmının ise 19 Eylül'e kadar yatırılacağı taahhüt edilmiştir. Ancak buna rağmen sendika yönetiminin, bireysel iş bırakma eylemi konusunda çalışanlara yasa dışı bir yöntemle baskı yaptığı görülmektedir. Bu durum artık bireysel iş bırakmanın ötesine geçmiş, ortaya çıkan sonuçları nedeniyle halk sağlığını etkileyecek toplumsal bir eyleme, hatta bir greve dönüşmüştür" ifadelerine yer verdi.

'BUCA HALKININ SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Duman, açıklamasını devamında "Bizler verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ederken, sendikanın bu süreci hak arama mücadelesinin ötesinde politik bir zemine çektiğinin farkındayız. Bizim tek önceliğimiz emekçi kardeşlerimizin alın teriyle kazandıkları haklarının ödenmesidir. Bu doğrultuda gerekli tüm çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak buna karşılık, sendikanın usulsüz bir biçimde uygulamaya koyduğu bu iş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmaktan imtina eden çalışanlarımızla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağımızı da buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum. Buca halkının sağlığı her şeyden önemlidir" dedi.