Buca Belediyesi'nde Grev 5. Gününde Devam Ediyor

Buca Belediyesi'nde Grev 5. Gününde Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin grevi, maaş alacaklarının zamanında ödenmemesi gerekçesiyle 5. gününe girdi. İşçiler, talepleri yerine gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

İZMİR'in Buca ilçesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bazı çalışanların iş bırakmasıyla başlayan grev, 5'inci gününde de sürüyor. İşçiler, alacakları eksiksiz ve zamanında ödenene kadar greve devam edeceklerini belirtti.

Buca Belediyesi'nde görev yapan DİSK'e bağlı Genel İş'e üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları olduğu gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bıraktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçen günlerde işçilerle bir araya geldi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Grev 5'inci gününde devam ederken, işçiler basın açıklaması yayımladı.

'SÖZ TUTULMADI'

Yazılı yapılan açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır maaşlarımızı düzensiz ve eksik alıyoruz. Aylarca bekletiliyor, çoğu zaman parça parça yatırılıyor. 2025 yılbaşına gıda kartımızı alamayarak başladık. Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik. Ramazan Bayramı'nda maaşımızı alamadık. Bunun üzerine 2,5 gün süren bir eylem gerçekleştirdik. Bu eylemi, Belediye Başkanı'nın 'Mayıs sonuna kadar tüm alacaklarınızı ödeyeceğim' sözü üzerine sonlandırdık. Ancak bu söz tutulmadı. Bugün haziran ayındayız. Nisan maaşımızın yarısı hala ödenmedi. Geçim sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyoruz. Kurban Bayramı'nda sorumluluk gösterdik, sözler tutulmasa da çalışmaya devam ettik. Çünkü işimizi, kentimizi, halkı önemsiyoruz. Ancak artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hakkımız olanı talep ediyoruz. Maaşlarımız eksiksiz ve zamanında ödenene kadar, işçi olarak onurumuz ve emeğimiz değer görene kadar iş başı yapmayacağız. Tüm baskılara, tehditlere ve yıldırma girişimlerine rağmen bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü bu haklı mücadele yalnızca bizim değil, emeğiyle geçinen herkesindir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pentagon: Başkomutan Trump'tan saldırı emri aldık, İran'ın nükleer programı yok oldu

ABD, İran saldırısının detaylarını açıkladı: Nükleer program yok oldu
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek karar
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Karşıyaka'dan ayrılan Ufuk Sarıca'nın yeni adresi şaşırttı

Karşıyaka'dan ayrılan Ufuk Sarıca'nın yeni adresi şaşırttı
Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi

Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.