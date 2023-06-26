Buca Belediyesi Kurban Bayramı Temizliğine Başladı

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken Buca Belediyesi de ilçedeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Cadde ve sokakları özel araçlarla yıkayan belediye, kentin farklı noktalarında bulunan 5 binin üzerindeki çöp konteynerini de dezenfekte ediyor.

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken Buca Belediyesi de ilçedeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Cadde ve sokakları özel araçlarla yıkayan belediye, kentin farklı noktalarında bulunan 5 binin üzerindeki çöp konteynerini de dezenfekte ediyor.

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayram öncesinde ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarına hız verdi. Kentin tüm sokaklarını özel araçlarıyla yıkayan ekipler, çöp konteynerleri için de ayrı bir mesai gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla beraber koku ve sinek oluşumunun önüne geçmek için konteynerlerin bir yandan ilaçlaması, diğer yandan da temizlikleri yapılıyor. Boya ve tadilat isteyen konteynerler ise gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden yerine bırakılıyor.

DENETİMLER YOĞUNLAŞACAK

Öte yandan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin arife gününden başlayarak bayram süresince ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştıracağı bildirildi. Ekipler; park, bahçe gibi umuma açık alanlarda kurban kesilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunacak, kesim yapılması halinde ise cezai işlem uygulayacak.