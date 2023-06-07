Buca Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Buca Belediyesi, 5-10 Haziran Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler arasında geri dönüştürülebilir atık getiren öğrencilere küçük armağanlar verilmesi, halk oyunları ve tiyatro gösterisi ile koro dinletisi gibi etkinlikler yer aldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sürdürülebilir bir çevre yaratmanın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, çevre konusunda farkındalığı artırmak, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek temelinde durmadan sürdürdüklerini belirtti.

Buca Belediyesi'nin Çevre Haftası kapsamında hazırladığı etkinlikler birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sürdürülebilir bir çevre konusunda farkındalık yaratacak çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Buca Belediyesi, 5-10 Haziran Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Şehit Ümit Başaran İlkokulu'nda hafta boyunca geri dönüştürülebilir atık getiren öğrencilere küçük armağanlar verildi. Buca Belediyesi önünde ise Çınar Anaokulları, Buca Akşemsettin İlkokulu, Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla Çevre Haftası Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin halk oyunları ve tiyatro gösterisi ile koro dinletisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Miniklerin geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırladıkları defile ise görülmeye değerdi. Açılan stantlarda çevre koruma ve atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlara getirdikleri atık malzemelerin karşılığında bez çanta ve deterjan verildi. Etkinliklerin 10 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te Buca Belediyesi Tenis Kulübü'nde "Bir Umut Var" adlı müzikli çocuk oyunu ile sona ereceği belirtildi.

FARKINDALIK ÖNEMLİ

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sürdürülebilir bir çevre yaratmanın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Çalışmalarımız çevre konusunda farkındalığı artırmak, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek temelinde durmadan sürüyor. Bu konuda bilinçlenmenin artmasını önemsiyoruz. Çünkü çevre konusu yalnızca belediyeler ve kamu kurumlarının çalışmalarıyla üstesinden gelinebilecek bir konu değil. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Atıkların azalması, geri dönüşüme daha fazla atık malzemenin katılması doğanın ve çevrenin sürdürülebilirliği için küçük ama önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.