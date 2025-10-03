Buca Belediyesi Çalışanları 5 Aydır Maaş Alamıyor

İzmir Buca Belediyesinde çalışan memurlar, 5 aydır maaşlarını alamadıkları belirterek, yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, yaptığı açıklamada, belediye yönetimiyle defalarca görüşmelerine rağmen maaş alacaklarına yönelik sözlerin tutulmadığını savundu.

Buca Belediyesi yönetiminin 2 Ekim itibarıyla ödeme yapılacağına dair söz verdiğini anlatan Hükenek, şunları kaydetti:

"5 aydır maaş alamıyoruz. Bugün görüyoruz ki bu söz henüz beklenen paranın gelmediği söylemiyle tutulmamış, belediye çalışanları yine oyalanmış ve yaşadığımız ekonomik kriz görmezden gelinmiştir. 31 Mart seçimlerinden sonra belediye emekçileri çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Mali kriz gerekçe gösterilerek bedeller ödeyerek elde ettiğimiz alacaklarımız ödenmiyor. İmzaladığımız sözleşme kağıt üzerinde kalıyor. Yaşadıklarımız sadece bir ödeme meselesi değildir. Bu, emeğe verilen sözün hiçe sayılmasıdır. Çocuklarının okul masraflarını borçla karşılayan, aylardır sabırla bekleyen belediye emekçileri, bugün büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır."

Hükenek, haklarını alıncaya kadar mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.