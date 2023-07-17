Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Afetlere Hazır

Kahramanmaraş depremindeki özverili çalışmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyasına layık görülen Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) hedef büyüttü. Birbiri ardına aldıkları eğitimlerle çok daha donanımlı hale gelen ekip, her türlü afette ve acil durumda Türkiye'nin dört bir yanına koşabilecek.

Kahramanmaraş depremindeki özverili çalışmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyasına layık görülen Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) hedef büyüttü. Birbiri ardına aldıkları eğitimlerle çok daha donanımlı hale gelen ekip, her türlü afette ve acil durumda Türkiye'nin dört bir yanına koşabilecek.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla 30 Ekim İzmir depreminin ardından afet durumlarında hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurulan Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT), hem gönüllü üye sayısını hem de eğitimlerini artırdı. Kısa sürede tamamı belediye çalışanından oluşan 60 kişiye ulaşan ekip, geçtiğimiz yıl AFAD tarafından "Kentsel Arama Kurtarma" alanında akreditasyon belgesini alan ilk ekip oldu. Ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde canla başla çalışan ekip, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası aldı.

Eğitimlerine hız kesmeden devam eden BUCAKUT ekibi, üç aylık süreçte ekip içi uyum ve temel eğitimin ardından ilk yardım eğitimi ve sınavını başarıyla tamamladı. Geçtiğimiz haziran ayında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezinde, 3 gün boyunca süren teorik ve uygulamalı Yangın güvenliği ve Yangına Müdahale Eğitimine katıldı. Ardından AFAD İzmir Birlik Müdürlüğü yerleşkesinde harita, pusula, GPS ve tematik eğitimleri aldı. Son olarak İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde 14 gün boyunca Kentsel Arama Kurtarma Uygulama Eğitimi alan BUCAKUT ekibi; yüksekten tahliye, derinden ve yüksekten kurtarma, enkaz gibi konularda eğitim alarak muhtemel afetlere müdahale konusunda çok daha donanımlı duruma geldi. - İZMİR