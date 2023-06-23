Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kurban Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Sabah saatlerinde şantiyelerdeki saha emekçileriyle bir araya gelen Başkan Kılıç, öğle saatlerinde ise belediyenin ana hizmet binasındaki personelle buluştu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kurban Bayramı öncesinde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Sabah saatlerinde şantiyelerdeki saha emekçileriyle bir araya gelen Başkan Kılıç, öğle saatlerinde ise belediyenin ana hizmet binasındaki personelle buluştu.

Başkan Kılıç, Kurban Bayramı öncesi belediyenin birimlerini dolaşarak emekçilerle bir araya geldi. Sabah erken saatlerde Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri'ne giden Kılıç, çalışanlarla tek tek bayramlaştı.

Bayram boyunca sahadaki çalışmalarına devam edecek ekiplere kolaylıklar dileyen Kılıç, "Sizlerin emekleri ile kentimiz güzelleşiyor. Hepinizin büyük özveri ile sahada ter döktüğünü biliyorum. Bucalılar adına sizlere teşekkür ederim" dedi.

Öğle saatlerinde ana hizmet binasına geçen Başkan Kılıç, burada da personeliyle bayramlaştı. Erhan Kılıç, daha sonra Meclis Salonu'nda mahalle muhtarları ve belediye meclis üyelerini ağırladı.