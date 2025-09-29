Bualoi Tayfunu Vietnam'da Can Kaybına Neden Oldu

Vietnam'ı etkisi altına alan Bualoi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken 30 bine yakın kişi tahliye edildi.

Filipinler'de birçok kişinin ölümüne yol açan Bualoi Tayfunu, Vietnam'da etkisini gösteriyor.

Vietnam basınındaki haberlere göre, tayfunun yol açtığı ani sel ve şiddetli rüzgarlara bağlı devrilen ağaçlar, Hue ve Thanh Hoa bölgelerinde 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Afet Önleme ve Kontrol Dairesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 balıkçının kaybolduğu belirtildi.

Yaklaşık 30 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirilen açıklamada, fırtınanın Laos'un merkez bölgelerine doğru ilerleyebileceği bilgisi paylaşıldı.

Sivil Havacılık İdaresi, dün kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığını, birçok uçuşun ertelendiğini açıklamıştı.

Filipinler'de şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Bualoi Tayfunu nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.