Bu yıl Ramazan sofrasının maliyeti ne olacak? - Haberler

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Bu yıl Ramazan sofrasının maliyeti ne olacak?

DailyMotion.com - Güncel
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Ramazan ayının değişmeyen gündemi bu yıl da yine zamlar.

Ramazan ayının değişmeyen gündemi bu yıl da yine zamlar. Hemen her gün değişen fiyat etiketleri nedeniyle alım gücü düşerken oruç tutacak olanlar sofralarını nasıl hazırlayacaklarını düşünüyor. DW Türkçe Ramazan'da en çok rağbet gören ürünler için çarşı pazarda bir fiyat araştırması yaptı. Ortaya çıkan tablo her yıl sofradan daha fazla ürünün eksilmek zorunda kaldığını gösteriyor.

DailyMotion.com / Güncel

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