Bu yıl İsviçre'deki buzulların yüzde 6'sı eridi

İsviçre'de beklenenden az yağışla geçen kış ve yaz aylarında etkili olan sıcak hava dalgaları nedeniyle ülkedeki buzulların yüzde 6'sının eridiği bildirildi.

İsviçre'de beklenenden az yağışla geçen kış ve yaz aylarında etkili olan sıcak hava dalgaları nedeniyle ülkedeki buzulların yüzde 6'sının eridiği bildirildi.

İsviçre Bilimler Akademisinin (SCNAT) yaptığı araştırmada, iklim değişikliğine bağlı bu yılki hava durumunun buzul erimelerine etkisi incelendi.

İsviçre buzulları için 2022'nin "felaket niteliğinde" bir yıl olduğu belirtilen araştırmaya göre, yıl başından bu yana buzulların yüzde 6'sı eridi ve 2003'ten bu yana en fazla buzul erimesi kaydedildi.

Bu yıl içinde 3 kilometreküp buzul erirken bu miktar 3 trilyon litre suya tekabül etti.

SCNAT'ın önceki yıllarda yaptığı buzul araştırmalarında yıllık buzul erime oranlarında yüzde 2, "olağanüstü" olarak tanımlanıyordu.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün internet sitesinde, 22 Ağustos'ta yayımlanan bir araştırmada, 1931'den 2016'ya kadar Alpler'de 1400 civarındaki buzulun toplam hacmini yarı yarıya kaybettiği açıklanmıştı.

İklim değişikliğinin buzul erimelerini hızlandırdığına işaret edilen araştırmada, sadece 2010'dan 2016'ya kadar buzulların yüzde 12 eridiği ifade edilmişti.

İsviçre hükümeti, buzul erimelerindeki artışın önüne geçmek için 3,2 milyar İsviçre franklık tedbir paketi hazırlamıştı.