Bu Yıl ABD'deki Hava Felaketlerinin Yarattığı Mali Hasar 19 Milyar Doları Aştı

LOS ANGELES, 11 Mayıs (Xinhua) -- ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayımlanan son ayın iklim raporuna göre, ABD bu yılın başından Nisan ayının sonuna kadar her biri 1 milyar dolardan fazla mali hasar yaratan yedi ayrı iklim felaketi yaşadı.

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Little Rock'ta güçlü bir kasırga nedeniyle hasar gören ev, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Yan Sun/Xinhua)

LOS ANGELES, 11 Mayıs (Xinhua) -- ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayımlanan son ayın iklim raporuna göre, ABD bu yılın başından Nisan ayının sonuna kadar her biri 1 milyar dolardan fazla mali hasar yaratan yedi ayrı iklim felaketi yaşadı.

Ülkenin önde gelen meteoroloji kurumu, Pazartesi günü yayımladığı raporda bir kış fırtınası, bir sel ve beş şiddetli hava olayını da içeren felaketlerin toplam maliyetinin 19 milyar doları aştığını ve doğrudan veya dolaylı 97 ölüme yol açtığını duyurdu.

NOAA'dan yapılan basın açıklamasında, "2023 içinde şimdiye kadar gerçekleşen milyar dolarlık felaketlerin sayısı önem arz ediyor" ifadeleri yer aldı. İdare, 2023'ün Ocak-Nisan döneminde sekiz ayrı felaketin kaydedildiğini ve şimdiye kadar sadece 2017 ile 2020'nin aynı döneminde daha fazla felaketin yaşandığını bildirdi.

ABD geçen yıl, her biri 1 milyar doların üzerinde hasara yol açan 18 adet hava ve iklim felaketinden etkilendi. Bu felaketlerin yarattığı toplam hasar ise 165 milyar doları aştı.

Ülke 1980'den bu yana her biri 1 milyar dolardan fazla hasara yol açan 355 hava ve iklim felaketi yaşarken, bu olayların toplam maliyeti 2,540 trilyon doları geçti.

NOAA'ya göre milyar dolarlık hasara yol açan olay sayısının yıllık ortalaması 1980'den 2022'ye kadar 8,1 iken, son beş yılda 18 olarak kaydedildi.