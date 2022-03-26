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Bu teknenin kılavuz kaptanı yunuslar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bu teknenin kılavuz kaptanı yunuslar

Bu teknenin kılavuz kaptanı yunuslar Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada Sinop'ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta kılavuz kaptanlık yaptı.

SİNOP (İHA) - Bu teknenin kılavuz kaptanı yunuslar

Karadeniz'de yunus sürüsü kamerada

SİNOP - Sinop'ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta kılavuz kaptanlık yaptı.

Son zamanlarda yunus ölümleriyle dikkati çeken Sinop'tan nefes aldıracak görüntüler geldi. Sinop sahillerinde karaya vuranların aksine bu yunuslar denize açılan bir balıkçı teknesine eşlik etti.

Avlanmak için denize açılan balıkçı teknesi sevimli dostlarıyla Gerze açıklarında karşılaştı. Limana dönüş esnasında balıkçı teknesinin önünde yüzen yunus sürüsü tekneye adeta kılavuz kaptanlık yaptı. Yunusların uzun süre limana dönen tekne ile beraber yüzdükleri anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Balıkçılar da bu anları çektikleri görüntülerle kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz, Sinop, Güncel, Haberler

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