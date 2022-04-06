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"Bu Savaş Suçları Soykırım Niteliğinde"

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklardaki ceset görüntüleri Rusya'ya karşı tepkileri daha da arttırdı.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklardaki ceset görüntüleri Rusya'ya karşı tepkileri daha da arttırdı. Ukrayna'nın Buça Belediye Başkanı Yardımcısı, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, en az 50 kişinin Rus güçleri tarafından "yargısız infaz" edildiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sivil ölümlerle ilgili haberlerin ardından Buça'yı ziyaret etti. Zelenski, bölgede yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi

DailyMotion.com / Güncel

Soykırım, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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