Bu proje hem doğayla iç içe hem de şehir merkezine dakikalarca uzaklıkta Zeray İnşaat'ın yeni projesi: Dilasa Orman Kocaeli'de Zeray İnşaat tarafından ormanın içinde 65 bin metrekare alana inşa edilen Dilasa Orman Projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bu proje hem doğayla iç içe hem de şehir merkezine dakikalarca uzaklıkta

Zeray İnşaat'ın yeni projesi: Dilasa Orman

KOCAELİ - Kocaeli'de Zeray İnşaat tarafından ormanın içinde 65 bin metrekare alana inşa edilen Dilasa Orman Projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Zeray A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Projemiz şehir merkezine 10 kilometre mesafede. Şehrin bütün gürültüsünden uzak ve ulaşımı da bir o kadar rahat konforlu" dedi.

Tabiatla bütünleşebilen, çevreye saygılı ve modern bir tasarıma sahip Dilasa Orman Projesi, konuta yeni bir bakış açısı getirecek. Zeray İnşaat tarafından Başiskele ilçesinde orman içindeki 65 bin metrekare alan üzerine inşa edilen proje, 660 daireden oluşuyor. 45 bin metrekare yeşil alan ve sosyal tesislerin bulunduğu proje, doğaya yakın olma özlemi ve ihtiyacından esinlenilerek hayata geçirildi. Medya ve Planlama Yöneticisi Yasemin Dinçok'un koordinesinde projenin tanıtım toplantısı Zeray İnşaat'ın satış ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aytül Ayhan, Orman Satış Müdürü Gonca Yaman, şirket yöneticileri ve davetliler katıldı. Toplantıda projenin detayları konuşulurken, model daire de gösterildi.

"İnşaa faaliyetleri de son hızla devam etmektedir"

Her bir projede ayrı yenilik geliştirdiklerini söyleyen Zeray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "320 bin metrekarelik inşaat alanı ile toplamda bin 500 dairelik 4 proje teslimimiz devam ediyor. 210 metrekarelik inşaat alanıyla toplamda 810 dairelik 2 projemiz de yıl sonuna kadar teslimlere hazırlanmaktadır. Lansmanını yaptığımız Dilasa Orman Projemiz dahil, yaklaşık 2 milyon metrekare inşaat alanı ve 5 bin 966 dairelik 9 projemizin inşaa faaliyetleri de son hızla devam etmektedir. Ayrıca yıl sonuna kadar; 350 bin metrekarelik inşaat alanı ile yaklaşık bin dairelik 3 projemiz daha devreye alınacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 18 proje ile üstlendiğimiz sorumluluğumuz gereği üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeki Zeray, "Projemiz isminden de anılacağı gibi huzur veren ve dinlendiren proje olacaktır. Bu durumu projeye gösterilen ilgi ile de belirgin şekilde görüyoruz. Proje inşaat ilerleme oranı yüzde 20 durumdayken satışlarımız daha öndedir" şeklinde konuştu.

"Projemizin teslimini 18 ayda gerçekleştirmeyi planlamaktayız"

Tabiatı kucaklayan ve doğaya dokunan bir yaşam alanı oluşturmak istediklerini belirten Zeray İnşaat Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aytül Ayhan da, "Dilasa Orman Projemiz de Kocaeli'nin en özel konumunda, tabiatın içinde doğanın ve mimarinin ortak büyüsünü aynı anda sunuyor. Adeta şehrin değerine değer katan bir mimariyle insanımız için en güzelini sunmak Zeray'ı sektörde farklılaştırıyor. Dilasa Orman Projemizde farklılaşma stratejimizi oluştururken, yatay mimari konsept ve aile yaşamına uygun ürün karmasıyla birlikte tabiatı kucaklayan, doğaya dokunan bir yaşam alanı oluşturmak istedik. Zeray Dilasa Orman, yatay mimariyle tasarlanmış, içinde bulunduğu ormanla tam anlamıyla bütünleşen bir proje olarak dikkatinize sunarım. El değmemiş doğal ormanın adeta kalbinde konumlanan projemiz, dikkat çekici bir zarafete sahip modern mimarisinin yanı sıra zengin sosyal donatılarıyla adeta tatil köyü konforunu sunmakta. Bu nedenle Dilasa Orman sadece Kocaeli'den değil, tüm Türkiye ve yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Dilasa Orman, nefes alan ve aldıran yaşam alanlarına, zengin sosyal imkanlara sahip bir proje olarak fark oluşturuyor. İdeal konumu ve ulaşım kolaylığı sayesinde, büyükşehir karmaşasından uzak, ulaşılabilir bir yaşam sunuyor. Bunun yanında projemizin değeri yüksek olmasıyla, sadece kaliteli bir yaşam alanı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımcılar için bulunmaz bir fırsat da sunuyor. Projemizin teslimini 18 ayda gerçekleştirmeyi planlamaktayız" dedi.

"660 daire bulunmaktadır"

48 aya varan vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağladıklarını söyleyen Zeray İnşaat Dilasa Orman Satış Müdürü Gonca Yaman ise "20 bloktan oluşan Zeray Dilasa Orman Projemizde, toplam 660 daire bulunmaktadır. Proje alanımız toplam 65 bin metrekare olup, bu alanın 45 bin metrekaresi peyzaj ve sosyal donatılara ayrılmıştır. Daire tiplerine gelecek olursak farklı ihtiyaçlara çözüm sunan 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerinin yanı sıra, katta villa konforu sunan bahçe dubleks ve panoramik manzarasıyla göz kamaştıran teras dublekslerimizle değişik alternatifler sunuyoruz. Dairelerimiz 89 metrekareden 262 metrekareye kadar değişen yelpazede kullanım alanına sahiptir. Geniş peyzaj alanlarının yanında sosyal donatıları ile de fark oluşturan projemiz; 3 farklı noktada açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, fitness, plates, yoga alanı, amfi tiyatro, cafe lounge, basketbol sahası, tenis kortu, etkinlik alanları, barbekü alanı, açık ve kapalı çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları ile her yaştan insanın ihtiyaç ve zevklerine ayrı ayrı cevap veriyor. Son olarak da projemizin konumundan bahsetmek istiyorum. Zeray Dilasa Orman cazibe merkezleriyle çevrili değerli bir lokasyona sahiptir. Doğayla baş başa kalmak isteyen yerli ve yabacı birçok kişinin uğrak noktası Yuvacık Barajı'na 5 dakika mesafede yer alan ulusal üstü projemiz, İstanbul ve Ankara'nın kolay ulaşım rotasında bulunan Sapanca Gölü'ne 20 dakika, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'ya 15 dakika, kış tatili denilince ilk akla gelen merkezlerden olan Kartepe'ye ise 25 dakika mesafede bulunuyor" diye konuştu.