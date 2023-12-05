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Bu kursu bitiren muhasebeci oluyor

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Niğde Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirleri Odası tarafından açılan ön muhasebe kursunu bitiren kursiyerler, ön muhasebe personeli olarak kolay iş buluyor. Kursiyerlerin istihdam edildiği belirtilirken, yeni dönem kurs başvuru tarihlerinin yakında duyurulacağı ifade edildi.

Bu kursu bitiren muhasebeci oluyor

NİĞDE - Niğde Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirleri Odası tarafından açılan ön muhasebe kursunu bitiren kursiyerler, ön muhasebe personeli olarak kolay iş buluyor.

Niğde Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirleri Odası Başkanı Halil Demirdilek daha önce açılan kurslarla 30 kişinin işe yerleştirildiğini belirterek, kurslara ilginin yoğun olduğunu belirtti. Oda bünyesinde 2 yıldır ön muhasebe kursları düzenlediklerini belirten Demirbilek, "Odamız bünyesinde 2 yıldır ön muhasebe kursları düzenliyoruz. Geçen ay 6'ıncısını düzenlediğimiz kursumuzu tamamladık. Yaklaşık 150'ye yakın kursiyerimiz katılım belgesini aldı. Bu kursiyerlerden de 30'a yakınına istihdam olanağı sağlanarak, ön muhasebe ihtiyacı olan mükelleflerimizin yanına işe yerleştirildi. Kursu tamamlamış ve iş arayan kursiyerlerimizi ihtiyacı olan firmalara yönlendirmeye devam ediyoruz. İleriki dönemlerde de kursların devam etmesini istiyoruz. Kursun açılması için talep çok. Eğitim ve Mevzuat Komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Yeni dönem ön muhasebe kursunun başvuru tarihlerini önümüzdeki günlerde basın aracılığıyla kursiyerlerimizle paylaşacağız" dedi.

Kurslarda son güncel bilgiler anlatılıyor

Halk Eğitim Merkezlerinde verilen kurslar ile SMMMO'nun verdiği ön muhasebe kurslarının arasındaki farkı anlatan Demirdilek, halk eğitim merkezinden farklarının muhasebe kayıtlarını kursiyerlere bire bir anlatmaları olduğunu belirterek, "Halk Eğitim Merkezimizde belli branşlarda kurs açmakta. Tabi bu kursların içinde ön muhasebe kursları da var. Halk Eğitim Merkezinin açtığı ön muhasebe kurslarında eğitim verenler bezen uygulamanın içinde olmayabiliyor. Bizim halk eğitim merkeziden farkımız uygulamanın içinde olan eğitmenler tarafından kurs düzenlememiz. Güncel olarak kullandığımız muhasebe kayıtlarını kursiyerlerimize birebir anlatıyoruz. Kursiyerlerimizle birlikte uygulamalı örnekli çözümler üreterek yapıyoruz. Bundan dolayı da ön muhasebe kursiyerlerinden bize talep yoğunluğu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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