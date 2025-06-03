Bu kitabın 100 yazarı var

Bu kitabın 100 yazarı var
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Bu kitabın 100 yazarı var Kayseri'de öğrencilerin şiirleri, resimleri ve hatıralarının bulunduğu kitap çıktı Öğrencilerin kitapları imzalamanın mutluluğunu yaşadı Kayseri'de 100 öğrenci tarafından içeriği oluşturulan 'Sihirli Kalemler' Kitabı'nın imza günü düzenlendi.

Bu kitabın 100 yazarı var

Kayseri'de öğrencilerin şiirleri, resimleri ve hatıralarının bulunduğu kitap çıktı

Öğrencilerin kitapları imzalamanın mutluluğunu yaşadı

KAYSERİ - Kayseri'de 100 öğrenci tarafından içeriği oluşturulan 'Sihirli Kalemler' Kitabı'nın imza günü düzenlendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulu'nda eğitim gören 100 öğrencinin içeriğini hazırladığı Sihirli Kalemler' adlı kitap bastırıldı. Öğrencilerin şiirleri, resimleri ve hatıralarının yer aldığı kitap için okul bahçesinde imza günü düzenledi. Öğrencilerin tek tek imzaladığı kitap velilerden de tam not aldı. Proje sorumlularından Sınıf Öğretmeni Zeynep Özcan, "Burası çok dezavantajlı bir okul ve bin 300 öğrencimiz var. Dünyanın her yerinden göç alan bir bölge ve çok çeşitli öğrencimiz var. Keşfedilmeyi de bekleyen çok öğrencimiz var. Bizde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline geçiş ile birlikte öğretmen arkadaşlarımızla neler yapabileceğimizi düşündük. Keşfedilmeyi bekleyen çocukları keşfetmek adına böyle bir kitap çıkartmayı düşündük. Bizim bir farkımız olsun istedik. Çocuklarımız sadece hikaye ve şiir yazmasınlar, bunları resmetsinler istedik. Çok güzel resim çizen öğrencilerimizde var. Onlarda keşfedilmeyi bekliyor. Biz hem hikayelerimizi, şiirlerimizi hem de resimlerimizi birleştirerek bir kitap oluşturduk ve bastırdık. 100 çocuğumuz görev aldı. Çocuklarımızla, öğretmenlerimizle ve idarecilerimizle imza günümüzü düzenliyoruz" dedi.

Hacı Aydıncı İlkokulu Müdürü Bekir Alkan da, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Ayraç Projesi kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uygun olarak böyle bir çalışmayı başlattık. 6 aylık emeğin sonucunda baskısıyla, sistemiyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eseri olan kitabı ortaya çıkardık. Kitabımız 128 sayfadan oluşmaktadır. 100 farklı öğrencimizin eseri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin şiirleri, resimleri, hatıraları, öyküleri kitabımızın içerisinde mevcut. Kalıcı bir eser meydana getirdik. Bunun onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Güncel
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