Bu Kış Yağan Kar Gaziantep'te Kuraklığı Giderdi

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'te bu kış 54 yıl aradan sonra ilk kez yoğun kar yağışı olması, bölgedeki su sorununu çözdü. Kalınlığı yer yer 60 santimetreyi bulan karın erimeye başlamasıyla birlikte kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması, kuruyan su kuyularının dolması bekleniyor

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