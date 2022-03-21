Bu Kış Yağan Kar Gaziantep'te Kuraklığı Giderdi - Haberler

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Bu Kış Yağan Kar Gaziantep'te Kuraklığı Giderdi

DailyMotion.com - Güncel
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Gaziantep'te bu kış 54 yıl aradan sonra ilk kez yoğun kar yağışı olması, bölgedeki su sorununu çözdü.

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'te bu kış 54 yıl aradan sonra ilk kez yoğun kar yağışı olması, bölgedeki su sorununu çözdü. Kalınlığı yer yer 60 santimetreyi bulan karın erimeye başlamasıyla birlikte kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması, kuruyan su kuyularının dolması bekleniyor

DailyMotion.com / Güncel

Gaziantep, kar, su, Güncel, Haberler

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