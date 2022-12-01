Bu kez 'milyon dolar' mesajı ile dolandırıcılık

Son aylarda siber dolandırıcılar, SMS ve Whatsapp mesajıyla cep telefonu kullanıcılarını hedef alıyor. Günlük kazanç vaadeden ve sözde hesaptaki paranın çekilebileceğini bildiren SMS'ler ile kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Son olarak birçok kişiye "Hesabınızda 2.196.659 USD'lik bakiyeniz var" mesajı gönderiliyor. Tuzağa düşüp kullanıcı adını ve şifreyi verilen adrese girenler, dolandırıcıların telefonlarına erişimine imkan sağlıyor.

"BANKA DOĞRULAMA SMS'LERİNİ DE ELE GEÇİREBİLİRLER"

"BU TARZ SALDIRILARA SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRISI DA DENEBİLİYOR"

"SİLİP GEÇİYORUM"

"DEDEMİ 700 TL DOLANDIRDILAR"

Bu yöntemle birçok kişinin dolandırıldığını belirten Uğur Deniz Akkaya "10 bin lira kazandınız SMS'leri çok geliyor bana. Bu yöntemle çok dolandırılan var, çevremde de var. Mesajlarda 'Para ister misin? Kazandın, kapora at' yazıyor, sonra da dolandırılıyorsun. Ben inanmıyorum, dedemi de 700 TL dolandırdılar. Kurumsal firmaların sitelerini kopyalıyorlar ona benim de inanasım geliyor" şeklinde konuştu.