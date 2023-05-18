Bu kez de Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

ESKİŞEHİR'de depremzedelere hareket ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Ayşegül Didem D. (41), bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de depremzedelere hareket ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Ayşegül Didem D. (41), bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Ayşegül Didem D., adliyeye sevk edildi.

Çektiği videoda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği öne sürülen Ayşegül Didem D., dün Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde ifadesi alınan Ayşegül Didem D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen şikayetler ve ihbarlar üzerine Ayşegül Didem D.'yi bu kez de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayşegül Didem D., elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023