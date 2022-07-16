BU KEZ CEZA HAKİME

ERZURUM'da eşinin görev yaptığı eğitim kurumunda 'izin' meselesi yüzünden okula giderek müdür yardımcısı Fatıma Yeşilyurt'u tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan hakim R.Ş., 720 lira adli para cezasının ardından açılan tazminat davasında da 4 bin TL ödemeye mahkum edildi. Öğretmen Yeşilyurt'un avukatı Muhammed Erşat Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, hukukun üstünlüğü yine burada da tecelli etmiştir. Hem kadına karşı yapılan bu şiddet eylemi hem de kamu görevlisi olması sebebiyle görmüş olduğu şiddet eylemi vicdanları yaralamıştır ama mahkemenin vermiş olduğu karar, kamuoyunu rahatlatmıştır, vicdanları rahatlatmıştır dedi.

Olay 21 Eylül 2020'de Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde meydana geldi. Hakim R.Ş.'nin öğretmen eşi H.Ş. rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitmek için Müdür Yardımcısı Fatıma Yeşilyurt'tan izin istedi. Yeşilyurt, H.Ş.'den hastaneden döndükten sonra izin belgesi getirmesini istedi. İzin isteyen öğretmen, Benim eşim hakim, ben böyle şeylere gerek duymam deyip okulu terk etti. Hastaneden sonra eşi ile okula gelen R.Ş., makamına girdiği Yeşilyurt ile tartıştı. Gelen sesler üzerine odaya girenler tarafından hakim ve eşi dışarı çıkarıldı. İddiaya göre, bu sırada R.Ş., Sana haddini bildireceğim. Bu iş burada kalmayacak diyerek Yeşilyurt'u tehdit etti. Yeşilyurt, kendisine tehdit ve hakarette bulunan hakim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmanın ardından R.Ş. hakkında, kanun gereği Bölge İdare Mahkemesi hakimi olması sebebi ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'inci Ceza Dairesi'nde, öğretmen Fatıma Yeşilyurt'a karşı davranışları nedeniyle 'sair tehdit' suçundan dava açıldı.

TAZMİNAT DAVASINDAN DA CEZA ALDI

Yapılan yargılama sonunda ceza dairesi, ilk haksız hareketin kimin tarafından yapıldığı kesin olarak tespit edilemediği belirtilerek R.Ş.?yi 22 gün adli para cezasına çarptırıldı. Sanık hakimin olumlu hal ve davranışlarını göz önünde bulunduran daire, cezayı, 18 gün adli para karşılığı olan 720 liraya düşürdü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Fatıma Yeşilyurt'un, hakim R.Ş. hakkında 11 Kasım 2021 günü Erzurum 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasının da karar duruşması görüldü. Mahkeme safhasında verdiği dilekçesinde açılan davanın haksız ve mesnetsiz olduğunu, tanık beyanları, diğer deliller ve olayın meydana geldiği kuruma ait kamera kayıtları incelendiğinde, olayın oluş şekli de dikkate alındığında kendisinin davacıya karşı onu korkutacak, tehdit içerikli bir söz ve eyleminin bulunmadığını, davacıya yönelik söylediği iddia edilen 'Sana haddini bildireceğim. Bu iş burada kalmayacak' sözünü, davacıyı eşine ve kendisine karşı yaptığı eylem ve sarf ettiği sözler sebebiyle şikayet edeceği yönünde olduğunu belirten hakim R.Ş., istinaf yolu açık olmak üzere 4 bin TL manevi tazminat cezasına mahkum edildi.

'BU KARARLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ TESCİLLENDİ?

Fatıma Yeşilyurt'un avukatı Muhammed Erşat Yazıcı, bu kararla bir kez daha hukukun üstünlüğünün tescillendiğini söyledi. Aynı okulda görev yapan sanık eşi ile müvekkili arasında izin meselesinden dolayı tartışma çıktığını belirten mağdur öğretmenin avukatı Yazıcı, şunları söyledi

Müvekkilim, hastaneden döndükten sonra izin belgesi getirmesini istiyor. Bu durumda izin isteyen öğretmen 'Benim eşim hakim, ben böyle şeylere gerek duymam' deyip okulu terk ediyor. Kamera görüntülerinde de var, bir saat sonra hakim eşi ile okula geliyor. Okulda birlikte müvekkilin odasını basıyorlar. Zorla hakim dışarı çıkıyor, müvekkile yönelik fiziki ve sözlü olarak saldırıda bulunuyor. Müvekkilin burada yaptığı tek şey görevini yapmak. Daha sonra hakim sanık yargılandı ve ceza aldı. Bunun üzerine açtığımız manevi tazminat davasını da kazandık ve 4 bin liraya mahkum edildi. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, hukukun üstünlüğü yine burada da tecelli etmiştir. Hem kadına karşı yapılan bu şiddet eylemi hem de kamu görevlisi olması sebebiyle görmüş olduğu şiddet eylemi vicdanları yaralamıştır ama mahkemenin vermiş olduğu karar kamuoyunu rahatlatmıştır, vicdanları rahatlatmıştır.

Demirören Haber Ajansı / Güncel