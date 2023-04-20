Bu kahvehane de vefat eden müdavimler fotoğraf çerçevesinde yaşatılıyor

TOKAT - Tokat'ta bu kahvehaneye gelen müdavim kişiler Kahvehanenin duvarlarına asılan fotoğraf çerçevesinde yaşatılıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Tarihi çarşıda bulunan kahvehane ilginç geleneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kahvehanenin müdavimleri vefat ettiğinde fotoğrafı çerçevelenerek duvara asılıyor. 1970'li yıllardan itibaren süre gelen bu uygulamayla kahvehanenin duvarları müdavilerinin fotoğrafıyla doldu. Yaklaşık olarak 200 kişinin fotoğrafının asılı olduğu kahvehanede şuanda müdavimi olan kişiler geleneğin devam etmesini istiyor.

"200 kişinin fotoğrafı var"

Yıllardır bu kahvehaneye uğradığını belirten 69 yaşındaki Ali Osman Oğuz, "Buraya sürekli gelenler ve kahvede tanınan kişiler vefat edince fotoğrafları buraya asılıyor. Tahminimce 1970'li yıllardan bu zamana kadar devam ediyor. Burada yaklaşık olarak 200 kişinin fotoğrafı var, şuanda fotoğrafı olup da çerçeveleme işlemi yapılmamış olanlarda var. Burada fotoğrafı olan tanıdıklarım var, karşıda Cengiz beyin fotoğrafı var kendisi benim arkadaşımdı. Diğer kişilerden de tanıklarım var. Aslen buralı olmasam da uzun süredir burada yaşıyorum bu kahveye de geliyorum. Bir günde bizim fotoğrafımızı buraya asanların olacağını düşünüyorum" dedi.

"Bu kahvehanenin müdavimleri çerçeve de yaşatmaya çalışıyorlar"

Kahvehanede fotoğrafı asılı olan birçok kişiyi tanıdığını belirten Hasan Özlü, "Çok eskiden bizim çocukluğumuzda buraya ehli kabil insanların geldiğini söylerler. Bu kahvehanede oyun olmuyor, sohbet için geliyorlar. Buraya gelip sohbet ederlerdi. Bizde kırk yaşından sonra yavaş yavaş buraya gelmeye başladık. Emekli olduktan sonra artık hep geliyorum. Burada fotoğrafı olan vefat etmiş kişilerin çoğunu tanıyoruz. Biz bu kahvehaneye geldikten sonra vefat edenlerde oldu, daha önceden vefat etmiş kişilerde var. Yaklaşık olarak 1970 yılından sonra burada bu fotoğraflar asılmaya başlandı. Bu geleneğin neden başladığını bilmiyorum. Bu kahvehanenin müdavim kişilerini çerçeve de yaşatmaya çalışıyorlar. Burada fotoğrafı olan kişilerin yüzde 80'nini tanıyorum. Karşıda fotoğrafı olan benim arkadaşım, onun üstüne ki fotoğraf da eski bir kahveciydi rahmetli oldu. Bende vefat ettiğimde burada fotoğrafım olsun isterim" ifadelerini kullandı.