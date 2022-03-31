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Bu kadarı da pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bu kadarı da pes dedirtti

Düzce Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde olan Kent Park ve Melen Su Park'a dadanan hırsızlar, parkların içinde yer alan tuvaletlerin demir aksamlarını ve bataryalarını çaldı.

Düzce Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde olan Kent Park ve Melen Su Park'a dadanan hırsızlar, parkların içinde yer alan tuvaletlerin demir aksamlarını ve bataryalarını çaldı. Belediye ekiplerinin yenilediği bataryalar 3 saat sonra yeniden çalındı.

Düzcelilerin en uğrak sosyal yaşam alanlarından olan Melen Su Park ve Kent Park'taki tuvaletlerin bataryalarının sürekli çalınması belediye ekiplerini çileden çıkardı. Havaların ısınmasıyla her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ederek piknik yaptığı ve dinlendiği parklardaki tuvaletlerde hem kamu malına zarar veren hem de vatandaşların kullanmasını engelleyen hırsızlar parklara dadandı. Düzce Belediyesi temizlik personelleri tarafından fark edilen ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yenilenen bataryaların 3 saat sonra yeniden çalınması ekipleri "Bu kadarına pes" dedirtti.

Tuvaletlerde yenileme çalışmaları yapılırken parklardaki güvenlik çalışmalarının artırılacağı ve emniyet mensuplarından da destek isteneceği kaydedildi.

(Ali Yıldız-İHA)

Bu kadarı da pes dedirtti

Bu kadarı da pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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