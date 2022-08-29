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Apartmana giren hırsız daire önündeki bebek arabasını böyle çaldı

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Apartmana giren hırsız daire önündeki bebek arabasını böyle çaldıGAZİANTEP Gaziantep'te, sabah erken saatlerde apartmana giren bir şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını çaldı.

Apartmana giren hırsız daire önündeki bebek arabasını böyle çaldı

GAZİANTEP Gaziantep'te, sabah erken saatlerde apartmana giren bir şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını çaldı. Şüpheli şahsın, çaldığı bebek arabasını kucaklayarak apartmandan çıkarma ve uzaklaşma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç hırsızlık olayı, dün sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, erken saatlerde bir binaya giren şüpheli şahıs, dairelerden birinin önünde bulunan bebek arabasını gözüne kestirdi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheli şahıs, daha sonra kucakladığı bebek arabasını çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Şüpheli şahsın kucaklayarak çaldığı bebek arabasını apartmandan çıkarma ve apartmandan çıktıktan sonra bölgeden uzaklaşma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan bebek arabası hırsızlığı ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Güncel

Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler

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