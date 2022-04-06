Bu ilçe jeotermal ile ucuza ısınacak

Aydın'ın 13 bin nüfuslu ilçesi Buharkent, Belediye Başkanı Mehmet Erol'un çabalarıyla doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak enerjiyle buluşacak. Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye'de Aydın'ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını ifade eden Başkan Erol, "Buharkent'imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak olan jeotermalle buluşturacağız" dedi.

Aydın'da jeotermalle 1969 yılında ilk tanışan ancak bir türlü jeotermalin avantajlarından yararlanamayan ilçe olarak bilinen Buharkent'te 2022 yılı kış aylarında jeotermalle ısıtılmaya başlanacak. İlçeye AK Parti'den belediye başkanı seçilen ve 2 dönemdir hayata geçirdiği projelerle Türkiye'deki en başarılı belediye başkanları sıralamasında ilklerde yer alan Mehmet Erol, 'Yükselen kent Buharkent' sloganı ile hayata geçirdiği son proje olan ilçenin jeotermalle ısıtılması projesine de start verdi.

Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye'de jeotermal kaynaklar bakımından Türkiye birincisi olan Aydın'ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını ifade eden Başkan Erol, "Buharkent'imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak olan jeotermalle buluşturacağız" dedi. Başkan Erol, "Bu sebeple ki Buharkent'in ve jeotermal enerjinin geleceği için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Jeotermali bir zenginlik ve bir değer olarak gördüğümüz için halkımızın faydasında kullanmak istiyoruz. Jeotermal yasası gereği bu imkanlardan yararlanamamaktaydık. Kaynak sahiplerinin desteği ile büyükşehir yasasına rağmen biz bu imkana sahip olmak için belediye bünyemizde Buharjet A.Ş.'yi kurduk ve çalışmalara başladık. Son dönemdeki enerji fiyatlarına baktığımızda bizler şu anki enerji olan doğalgaza oranla dörtte bir tasarruf sağlayacak temiz enerji jeotermal ile başta ilçe merkezimiz olmak üzere tüm çevre mahallelerimizi ısıtacağız. Sadece bununla kalmayıp organize sanayi bölgesi başta olmak üzere üretim yapan işyerlerimizde de bu ucuz enerjiyi kullandıracağız."

"VATANDAŞLARIMIZ ARADAKİ FARKI GÖRECEK"

Vatandaşların doğalgaz ve jeotermal enerji arasındaki farkları karşılaştırdıklarında kendisine hak vereceklerini ifade den Başkan Erol, "Aydın elinin altındaki büyük fırsatları değerlendiremedi. Türkiye'nin en zengin kaynakları Aydın'da ancak biz bunu değerlendiremedik. Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize hem yazılı hem de sözlü uyarıda bulundu. Ancak yasa taslağı hazır ve istediğimiz şekilde hayata geçecek. Bizler bir yıl daha halkımızın pahalı şekilde ısınmasına gönlümüz razı olmadığı için halkımızı 2022 yılının kış aylarında jeotermal kaynaklarla ısıtmaya başlamak istiyoruz. 2022'yi ıskalamadan bir an önce bu hizmeti başlatarak önümüzdeki ay ilk kazmayı vurarak doğru olan enerjiyi halkımızın hizmetine sunacağız. Bu Aydın'a örnek olacaktır. Türkiye genelinde 20'den fazla yerde jeotermal ısıtma yapılıyor. Bunun örnekleri çok ama biz Aydın'da ilk olacağız. Sera bölgesinden işyerlerine ve konutlara kadar jeotermal kaynağı şehir merkezine sokmadan kapalı devre sistem yöntemiyle kentimizi sıfır emisyon, çevreci, atık olmadan, temiz bir enerji olarak halkımız ısınmış olacak" dedi.

(Ali Soydemir-İHA)