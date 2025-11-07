Bu Hafta Vizyonda 7 Yeni Film İzleyiciyle Buluşuyor

(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Gökhan Arı'nın "Bir Umut" ile baş rollerini Cem Yiğit Üzümoglu, Aslı İnandık, Sarp Akkaya'nın paylaştığı "Sahibinden Rahmet" yer alıyor.

Işte o filmler:

Sahibinden Rahmet

Yoksul bir köye düşen meteor parçalarıyla birlikte, köyün sıradan sakinlerinden İrfan, bir anda zenginlik hayallerine kapılır. Ancak servet hırsı ve iktidar sarhoşluğu, onu yavaş yavaş körleştirir. İrfan, gözü parayla kamaşırken, aslında elinde tuttuğu gerçek hazineleri kaybettiğinin farkına varamaz.

Tür: Dram

Yönetmen: Emre Sert, Gözde Yetişkin

Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoglu, Aslı İnandık, Sarp Akkaya

Bir Umut

Film, konuşamayan, hareket edemeyen ve doktorların "en fazla üç ay yaşar" diyerek umudu kimsesiz bir gence 10 yıl annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesini konu ediyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Gökhan Arı

Oyuncular: Hülya Duyar, Leon Kemstach, Celal Öztürk

Ölüm Oyunu

Kana susamış bir tarikat, son gecesinde bir bowling salonunu işgal edince, bir randevuya çıkan lise öğrencisi Kennedy, bakım görevlisiyle güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Şimdi, bu işlevsiz ikili, çılgın katillerden kurtulmak ve randevusunu insan kurban edilmekten kurtarmanın bir yolunu bulmak için birlikte çalışmalıdır.

Tür: Gerilim, Komedi, Korku

Yönetmen: Jamie Nash

Oyuncular: Francesca Capaldi, Wes Johnson, Ken Arnold

571 Rahmet Pwygamberi Hz. Muhammed

Lina dedesiyle çıktığı Medine yolculuğunda Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebubekir'le karşılaşır. Peygamber Efendimiz'i (s.a.s.) göreceği için çok heyecanlı olan küçük kız O'nun ashabından iki kişiyle tanışınca çok sevinir. Zübeyr ve Esma bir vesileyle başlayan sohbette İslam'ın doğuşuna ve gelişmesine tanıklık eden olayları anlatır. Mekke'de yaşanan baskılar, müşriklerin müdahaleleri, Bilal Habeşi'nin özgürlük mücadelesi ve imanla örülmüş nice hatıra Lina'nın yolculuğuna eşlik eder.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Yunus Emre Çakır

Oyuncular: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer

Kral Şakir: Dünyalar Karıştı

Şehir dışından gelen Şakir ve ailesi, geldikleri yerde tuhaf bir durumla karşılaşır. Şehir halkı hipnoz altındadır ve hepsi bilinçsizce aynı yöne doğru ilerlemektedir. Bu gizemin peşine düşen Şakir, Mirket ile birlikte müziğin zihinler üzerindeki etkisini yöneten gizemli serverların izini sürmeye başlar. Araştırmaları onları lunaparktan metro istasyonuna, oradan da Yerebatan Sarnıcı'na ve farklı boyutlara uzanan sıra dışı bir maceraya sürükler.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Oyuncular: Atilla Şendil, Mustafa Oral, Didem Atlıhan

Predator: Vahşi Topraklar

Kendi klanından sürgün edilen avcı Dek, uzak bir gezegende tek başına mücadele etmek zorundadır. Ancak uzun süre yalnız kalmaz. Dek, beklenmedik bir müttefik edindiği Thia ile karşılaşır. O andan itibaren ikisi birlikte avlanır ve sonunda aşılmaz görünen bir tehdit ile yüzleşmek zorunda kalırlar.

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Korku

Yönetmen: Dan Trachtenberg

Oyuncular: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Michael Homick

Canavarcıklar

Stitch Head, çılgın profesör Erasmus tarafından 'neredeyse hayata' getirilen ilk yaratıktır O zamandan beri, ustasının giderek büyüyen, ihmal edilmiş yaratıklar topluluğunun bakıcısı olur ve onlara 'içlerindeki canavarı' bastırmayı ve aşağıdaki vadideki köy halkının meraklı gözlerinden ve kaşıntılı dirgen parmaklarından uzak, kalede saklanmayı öğretmekle görevlendirilir. Ancak sirk patronu Fulbert Freakfinder gelip Stitch Head'e ucube gösterisinde başrol teklif ettiğinde olaylar karışır.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Steve Hudson, Toby Genkel

Oyuncular: Asa Butterfield, Joel Fry, Rob Brydon