Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda 6 yeni film vizyona girecek.

İşte o filmler:

Harold ve Mor Tebeşir

Buz Devri, Rio, Ferdinand animasyon filmlerinin yönetmenliğini yapan Carlos Saldanha bu kez Harold ve Mor Tebeşir'le karşımızda. Filmde, mor tebeşirle çizdiği her şeyi gerçekleştirilebilen Harold'un hikayesi anlatılıyor. Harold, mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi hayata geçirebilen bir çocuktur. Büyüyüp kendisini kitap sayfalarından uzaklaştırarak fiziksel dünyaya geçen Harold, hayat hakkında öğreneceği çok şey olduğunu fark eder. Mor tebeşiri de düşündüğünden daha fazla şamataya yol açar. Sınırsız hayal gücünün gücü yanlış ellere geçince Harold, hem gerçek dünyayı hem de kendi dünyasını kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır.

Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile, Fantastik

Yönetmen Carlos Saldanha

Oyuncular: Zachary Levi, Lil Rel Howery, Zooey Deschanel

Tuzak

Daha önce Altıncı His, Ölümsüz, Parçalanmış filmlerinin yönetmenliğini yapan M. Night Shyamalan, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Tuzak'ta, gittikleri bir pop konserinde kendilerini karanlık ve uğursuz bir olayın merkezinde bulan bir babanın ve genç kızının hikayesini anlatıyor. Cooper ve ergenlik çağındaki kızı, bir pop müzik konserine katılır. Ancak çok geçmeden polisin, medyada yalnızca "Kasap" olarak anılan kötü şöhretli bir seri katile tuzak kurmak, onu tutuklamak ve böylece kanlı faaliyetlerine son vermek için bu mega olayı kullanmak istediği ortaya çıkar.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen M. Night Shyamalan

Oyuncular: Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan

Geber

Film, sevdiği kadının zorla evlendirileceğini öğrenen bir adamın hikayesini konu ediyor. Amrit, orduda komando olarak görev yapan bir adamdır. Amrit, sevdiği kadın Tulika'nın zorla başka biriyle evlenileceğini öğrendikten sonra Yeni Delhi'ye giden gece yarısı ekspresine biner. Ancak trende soyguncular vardır. Trende silahlı çatışma başlar ve Amrit, insanları kurtarmak için ölüme meydan okur.

Tür: Aksiyon

Yönetmen Nikhil Nagesh Bhat

Oyuncular: Laksh Lalwani, Raghav Juyal, Tanya Maniktala

Biraz Yağmur Yağmalı

Film, hayatının kontrolünü kaybeden bir kadının hikayesini anlatıyor. Cai, 40 yaşında, sıradan bir hayat yaşayan,artık kim olduğunu ve kim olmak istediğini bilmeyen bir kadındır. Kızının basketbol maçını izlemeye giden Cai, bu sırada istemeden yaşlı bir kadını yaralar. Görünüşte önemsiz olan bu olay Cai'nin hızla hayatının kontrolden çıkmasına neden olur. Bilinmeyen bir geleceğe doğru sürüklenen Cai, yeniden gün yüzüne çıkan geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Dram

Yönetmen Qiu Yang

Oyuncular: Yu Aier, Yibo Wei, Di Shike

Enasar: Sirayet-i Cin

Film, cinlerin musallat olmasıyla hayatı kabusa dönen bir adamın hikayesini konu ediyor. Kenan, askerlik döneminde kendisine bulaşan musallattan, yaptırdığı bir muska ile kurtulmayı başarır. Zor günleri ardında bırakan Kenan, insanlardan uzak bir yerde inzivaya çekilir. Kenan'ın arkadaşları Metin ve Burak, bir mekanda tanıştıkları kızlarla küçük bir kaçamak yapmak isterler ve bu amaçla kızları Kenan'ın evine getirirler. Onların eğlenceli başlayan geceleri, Enasar'ın ortaya çıkmasıyla kabusa döner.

Tür: Korku

Yönetmen Enes Hakan Tokyay

Oyuncular: Gökhan Güneş, Zeynep Ece Çekim, Fidan Özen

Benim Uçan Dev Maceram

Filmde Sebastian, Sophia ve küçük Wawa, kayıp olan ebeveynlerini bulmak için yola koyulurlar. Bu süreçte onlara Nazca kültüründen efsanevi devler yardımcı olur.

Tür: Macera, Animasyon, Aile

Yönetmen Eduardo Schuldt

Velhan

Film, birlikte eve çıkan üç genç kızın hikayesini anlatıyor. Üniversiteden arkadaş olan Lale, Buse ve Ece, birlikte eve çıkmaya karar verir. Büyük bir heyecanla eve çıkan gençler, evlerinde kaldıkları ilk gece korkunç olaylar yaşar. Sabah olur olmaz Hüddam Abdullah'ın yanına giden Lale, kendilerine Velhan cinlerinin musallat olduğunu öğrenir. Bundan sonrası üç genç kız için tam bir yapbozdur. Gizli gerçekler ortaya çıkarken ölüm kapıdan içeriye girer.

Tür: Korku

Yönetmen Anastasiya Budakva

Oyuncular: Beyza Mutlu, Demet Fedai, Aslıhan Zafer