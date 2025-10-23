Bu Hafta Sinema Salonu Film Gösterimi: 11 Yeni Film Vizyona Giriyor

Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyondan korku ve gerilime 11 film vizyona girecek.

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Ayşenil Şamlıoğlu, Emrah Altıntoprak, Baran Bölükbaşı ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı "Gelin Takımı 2", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu 2024 yapımı "Gelin Takımı" filminin devam halkası, bu sefer bekarlığa veda partisi yapmak için toplanan kız grubunun başından geçenlere odaklanıyor.

"Öğretmen 2"İnci Balabanoğlu Ahıska'nın yönetmen koltuğuna oturduğu "Öğretmen 2"de Önder Açıkbaş, Öykü Çelik, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Burak Satıbol, Eser Eyüboğlu ve Kemal Uçar rol aldı.

Senaryosu Yılmaz Okumuş tarafından kaleme alınan film, bir yandan koyu Fenerbahçe taraftarı bir öğretmenin Trabzon'a uyum sürecini anlatırken diğer yandan da Trabzon'un iki köklü ailesi Fındıkdikenler ve Mısırekenler arasındaki rekabeti konu ediniyor.

"Derun"

Mevlana Celaleddin Rumi'nin unutulmaz eseri Mesnevi'nin ilk hikayesi olan padişah-cariye kıssasından esinlenilen Müge Uğurlar'ın filmi "Derun", kendini insandan soyutlamış bir kadının, gençliğinde yaşadığı büyük aşkı ve hayal kırıklığını anlatıyor.

Dram ağırlıklı filmin başrollerinde Hatice Aslan, Furkan Andıç, Güven Kıraç, Esra Erdemir ve Furkan Kalabalık oynuyor.

"Pişmanım Ama"

ABD yapımı "Pişmanım Ama", Colleen Hoover'ın aynı isimli çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlandı. Film, yaşanan bir trajedinin içindeki sırları öğrenen bir ailenin fertlerinin yaşadığı yas ve öfke sürecinde sevgiyi yeniden bulmaya çalışmalarını konu ediniyor.

Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood ve Willa Fitzgerald'ın rol aldığı yapımda, yönetmenliği Josh Boone üstlendi.

"Yapay Zeka"

Yann Gozlan'ın Belçika ve Fransa ortak yapımı filmi "Yapay Zeka", yazım sürecinde yapay zekadan yardım alan bir yazarın hikayesini odağına alıyor.

"Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni"

Jeremy Allen White, Stephen Graham ve Gaby Hoffmann'ın oynadığı Scott Cooper'in biyografi türündeki filmi "Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni", ünlü müzisyen Bruce Springsteen'in 1982 tarihli Nebraska albümünün yaratım sürecini işliyor.

Yeniden vizyona girecek filmler

Johnny Depp, Keira Knightley ve Orlando Bloom'un başrollerini paylaştığı 2003 yapımı "Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti" yeniden izleyici ile buluşacak. Gore Verbinski'nin yönettiği film, efsanevi kaptan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor.

Faruk Aksoy'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Fetih 1453", II. Mehmed'in İstanbul'un fethine uzanan padişahlık dönemini epik bir anlatıyla yeniden beyaz perdeye taşıyacak.

Muhammed Genç'in çektiği "Zifr-i Cin Azap", haftanın korku filmi olarak yeniden vizyona girecek.

Haftanın animasyonları

Benoit Daffis ve Jean-Christian Tassy'nin çektiği "Evcil Hayvanlar Yolda", hayvan haydutlarından oluşan bir ekibin, dolandırıcılık girişimi sonrası kendilerini bir tren soygununun ortasında bulma hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

İtalya yapımı "Kutup Köpekleri 3", buzlarla kaplı Taigasville kasabasında yaşayan yaramaz mors Otto'nun, gizemli bir kitabı yanlışlıkla açınca kendini rüya dolu, fantastik bir dünyada bulması sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.