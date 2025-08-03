Bu Hafta Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

Bu Hafta Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını duyurdu. Batı ve iç kesimlerde normaller civarında, doğu kesimlerde ise 3-4 derece daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Üç büyükşehirde ise yağış beklenmiyor.

Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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