Bu Hafta Dünyada Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlikler

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Belgesel filmlerin izleyiciye sunulacağı ve üç farklı ödülün verileceği "IceDocs" film festivali 23-27 Temmuz'da İzlanda'nın Akranes şehrinde sinemaseverlerle buluşacak.

Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi tarafından organize edilen, her yıl Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen, kitap, basılı materyal, kırtasiye ve diğer multimedya yayıncılık ürünlerinin katılımcılarla buluştuğu "Hong Kong Kitap Fuarı" yarın son bulacak.

Japonya'nın önemli festivallerinden olan ve adını Kyoto'nun Gion Mahallesi'nden alan kültür festivali "Gion Matsuri", 31 Temmuz'a kadar Yasaka Tapınağı'nda gerçekleşecek.

Konserler

İtalyan tenor Andrea Bocelli bugün ve 26 Temmuz'da İtalya'nın Lajatico şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Justin Timberlake, 27 Temmuz'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dinleyiciyle buluşacak.

Kanadalı müzisyen Drake yarın İngiltere'nin Birmingham, 25 Temmuz'da Manchester kentinde konser verecek.

ABD'li rapçi Kendrick Lamar bugün ve yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da, 27 Temmuz'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da sahne alacak.

Sahne adıyla Ed Sheeran olarak bilinen Edward Christopher, 26-27 Temmuz'da Norveç'in başkenti Oslo'da konser verecek.

AC/DC grubu 24 Temmuz'da Estonya'nın Tallinn kentinde sahne alacak.

Avrupa turnesi kapsamında geçtiğimiz ay İstanbul'da da dinleyiciyle bir araya gelen Guns N' Roses, bugün Bulgaristan'ın başketi Sofya'da, 24 Temmuz'da ise Avusturya'nın başkenti Viyana'da performans sergileyecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 9 film vizyona girecek.

Matt Shakman'ın yönettiği, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Julia Garner'ın oynadığı süper kahraman filmi "Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar", James DeMonaco'nun yönetip, Adam Cantor ile senaryosunu yazdığı "The Home" 25 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

Sophie Brooks'un yönettiği ve Molly Gordon ile kaleme aldığı romantik komedi filmi "Oh, Hi!", Mstyslav Chernov'un yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği belgesel film "2000 Meters to Andriivka" da 25 Temmuz'da izlenebilecek.

ABD'de ayrıca "House on Eden", "Shoshana", "Folktales", "The Short Game" ve "AJ Goes to the Dog Park" filmleri de izleyicilerin beğenisine sunulacak.