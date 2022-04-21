Bu hafta 9 film vizyona girecek

Bu hafta dördü yerli, 9 film sinemaseverlerle buluşacak.

Aksiyon ve macera türündeki "Kuzeyli" filminde, Oscar ödüllü oyuncular Nicole Kidman ve Alexander Skarsgard rol aldı.

Oyuncu kadrosunda, Anya Taylor-Joy, Claes Bang ve Ethan Hawke'ın da yer aldığı yapımın yönetmenliğini Robert Eggers üstlendi. Film, Viking prensi Amleth'in, babası Kral Aurvandil'in öldürülmesine şahit olmasını ve babasını öldüren amcası Fjölnir'e karşı intikam mücadelesini anlatıyor.

"Cehennem Öfkesi: Ave Marie"

Aksiyon sahneleriyle öne çıkan "Cehennem Öfkesi: Ave Marie", altın zulasının yerini göstermesi karşılığında Amerikan askerleri tarafından bulunduğu zor durumdan kurtarılan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Nina Bergman, Daniel Bernhardt, Timothy Murphy, Louis Mandylor ve Dominiquie Vandenberg'in başrollerinde oynadığı filmin yönetmenliğini Jesse V. Johnson yaptı.

"Gün Batımı"

Michel Franco'nun yönetmenliğini üstlendiği "Gün Batımı", Acapulco güneşinin altındaki bir tatilin şiddetli bir trajediyle yarıda kesilmesini konu ediniyor.

Fransa, İsveç ve Meksika ortak yapımı filmin başrollerinde Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios ve Henry Goodman oynadı.

"Kuluçka"

Hanna Bergholm'un yönettiği "Kuluçka" filminde Jani Volanen, Sophia Heikkila, Reino Nordin ve Ida Maattanen başrolleri paylaştı.

Korku türündeki film, takıntılı annesini tatmin etmek için umutsuzca çabalayan genç bir kızın, bir gün ormanda bulduğu tuhaf bir yumurtayı odasında saklamasının ardından başına gelenleri konu alıyor.

"Nuh'un Gemisi Cudi'de 2"

Metin Yıldız, Bülent Durgun, Charles Carroll, İskender Bağcılar ve Şebnem Yıldırım'ın rol aldığı "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Gürsel Ateş yönetmenliğinde çekilen film, bir yandan Şırnak'taki belediye seçimleri etrafında gelişen olayları anlatırken diğer yandan da iki aşığın kavuşma çabasını işliyor.

"Sihirli Orman: Peri Kraliçesi"

Sahavet Ahsen Kaçulu'nun sinema perdesine uyarladığı "Sihirli Orman: Peri Kraliçesi", yanlışlıkla girdikleri ormandan çıkabilmek için Kraliçe Peri'yi kurtarmak durumunda kalan bir grup arkadaşın hikayesini odağına alıyor.

Haftanın yerli korku filmleri

41. İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülünü alan Kerr, korku filmi sevenlerin ilgisini çekmeye aday. Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği Türkiye, Yunanistan, Fransa ortak yapımı filmin başrollerinde, Erdem Şenocak, Jale Arıkan ve Rıza Akın oynadı.

Mert Uzunmehmet'in senaryosunu yazıp yönettiği "Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri", dans öğretmeni Hakan'ın, ailesinden miras kalan eski bir vazoda Marid kabilesinden bir cinin mühürlendiğini öğrenmesiyle gelişenleri anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Yeşim Gedik, Tufan Özün, Cengiz Çağlayan yer aldı.

"Cesur İtfaiyeci"

Theodore Ty ile Laurent Zeitoun'un yönettiği animasyon film "Cesur İtfaiyeci", babası gibi itfaiyeci olmanın hayalini kuran genç Georgia'nın bu hayalin peşinden gitmesini konu ediniyor.