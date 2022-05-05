Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 6 film vizyona girecek.

Emre Kavuk'un yönetmenliğini yaptığı, şarkıcı Keremcem, Melis Babadağ, Gürgen Öz, Sera Tokdemir ve Cihan Ercan'ın başrollerinde oynadığı "Aşk Çağırırsan Gelir" izleyici ile buluşacak.

Müzikleri Burcu Güven ve Aydın Sarman imzası taşıyan romantik komedi türündeki film, birbirinden farklı beş çiftin bir gün içerisinde yaşadıklarını konu ediniyor.

"The Bağcılar"

Bayram Arslan, Su Polen, Erkan Can, Ertan Saban ve Selim Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı "The Bağcılar" yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Osman Silahyürekli'nin yönetmenliğini üstlendiği film, yaşadıkları muhitte uyuşturucu satılmasına karşı savaş açan bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor.

"Erzurumlu Mümessil"

Burak Bozdağ, Dila Danışman, Burcu Binici, Ayhan Taş ve Metin Yıldız'ın rol aldığı "Erzurumlu Mümessil" adlı yapımı Servet Aksoy yönetti.

Komedi türündeki film, sürekli olarak mahalle kahvehanesindeki sakinlere hikayelerini anlatan bir ilaç mümessilinin yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

"Bir Düş Gördüm"

Murat Çeri'nin yönetmenliğini üstlendiği "Bir Düş Gördüm" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Harun Reha Pakoğlu, Nevzat Yılmaz, Recep Çavdar, Ferda Işil ve Fatih Dokgöz gibi isimlerin rol aldığı film, trafik kazası geçiren bir çocuğun hayatına odaklanıyor.

"Dirlik Düzenlik"

Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy ve Betül Esener'in başrollerini paylaştığı "Dirlik Düzenlik", üç kadından oluşan bir ailenin hikayesini ele alıyor.

"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında"

Fantastik öğeler içeren aksiyon türündeki "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 3 boyutlu IMAX teknolojisi ile izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor'un başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor.

Film, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange'in maceralarını konu ediniyor.