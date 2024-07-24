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Bu fırında ekmek bekleyen müşteriler kitap okuyor

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Adıyaman'da bir pide fırını işletmecisi, müşterilerin ekmek sırasında kitap okumasını sağlamak için kitaplık yaptı. Fırına gelen müşteriler, kitapları okurken çocuklar için de çalışma kitapları bırakıldı.

Bu fırında ekmek bekleyen müşteriler kitap okuyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da pide fırını işletmecisi, ekmek sırası beklerden 'Depremin konuşulmasının' önüne geçmek için kitaplık yaptırarak, gelen müşterilerin kitap okumasını sağlıyor.

Adıyaman Bahçelievler Mahallesinde 25 yıldan beri vatandaşlara hizmet veren pide ekmeği fırını işletmecisi, özellikle gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için farkındalık oluşturdu. Fırına biber, patlıcan, domates ve ekmek üstü peynir getirerek pişirtmek isteyen ve ekmek sırası bekleyenler okusun diye fırının dış duvarına kitaplık yaptı.

6 Şubat depreminin ardından fırına gelen müşterilerin depremi konuşmalarından dolayı psikolojilerinin etkilendiğini düşünen işletme sahibi, depremi konuşmak yerine kitap okumaları için kitaplık yaptı.

Fırına gelen müşteriler okuma kitaplarını okurken, çocuklar için ise çalışma kitapları bırakıldı. Mahalle muhtarı ve vatandaşların desteğiyle mahallelilerden toplanan kitaplar ile oluşturulan kitaplık mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı.

Uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, "Fırına geldik biberlerimizi getirdik Tabi o biberleri bekleme esnasında fırının kenarında kitaplar dizili, hoşuma gitti. Bir baktım okumak istedim. Daha doğrusu okumayı da seven insanım. Böylelikle kitabı okurken de fırındaki biberimin pişmesini bekliyorum" dedi.

İşletme Sahibi Basri Öztekin ise, "Kitaplık fikri evvela deprem sonrası meydana gelen bir fikir. Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak, gelip burada depremle ilgili konuştukları zaman psikolojileri bozuluyor. Böylece kitapları okuduğu zaman daha çok başka alanlarla ilgileniyorlar. Çocuklarda bu ilgiden memnunlar. Çevre komşularımız, arkadaşlarımız, müşterilerimiz de bundan memnun. Çocuklar geldiği zaman mutlu oluyorlar. Kaynaşıyorlar kitap sayesinde. Kitapları değiş tokuş yaparken birbirleriyle kaynaşmış oluyorlar. Arkadaşlar, komşular, çocuklar elinde olan kitapları buraya getirip bırakıp, o onun kitabından, oda onun kitabından istifade ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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