BU ÇİLEK İÇİN DAĞLARA TIRMANIYORLAR

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayanlar, yükseklerde yetişen lezzetli 'Sandal Çileği'ni toplamak için 1500 rakımlı dağa tırmanıyor. Silifke ilçesi Uzuncaburç mevkisinin yüksek kesimlerinde sandal ağacının meyvesi olarak bilinen çilek, bölge halkı tarafından tüketiliyor.

Rekoltesi olmadığı için bölgedeki vatandaşlar tarafından bilinen, kırmızı salkım şeklindeki çilek, kayalıklı yerlerde yetişmesinden dolayı zorlu şartlarda toplanıyor. Dağa tırmanarak çileklerden toplayan Mehmet Ceylan, hem spor yaptıklarını hem de lezzetli çileklerden tattıklarını söyledi.

'PAZARDA, MARKETTE BULAMAZSINIZ'

Ceylan, Bu çilek dağlarda doğal şekilde yetişiyor. Köylüler olarak gelip topluyoruz. Pazarda, markette satılan bir ürün değil. Tezgahlarda bulamazsınız. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsak rahatsızlığına iyi geliyor. Hem yaş hem de kuru olarak tüketiyoruz. Çileği kurutup kış aylarında çay olarak tüketiyoruz. Yemeklerden sonra kaynatıp içiyoruz. Sindirime iyi geliyor dedi.