Bu binanın bir katı sarmaşıkla kaplı...Şelaleyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor Sivas'ta bir apartmanın birinci katındaki balkonundan sarkan sarmaşık bitkisi adeta şelaleyi andırıyor SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın birinci katındaki balkonundan sarkan sarmaşık bitkisi adeta şelaleyi andırıyor.

Bu binanın bir katı sarmaşıkla kaplı...Şelaleyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor

Sivas'ta bir apartmanın birinci katındaki balkonundan sarkan sarmaşık bitkisi adeta şelaleyi andırıyor

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın birinci katındaki balkonundan sarkan sarmaşık bitkisi adeta şelaleyi andırıyor.

Sivas kent merkezi Örtülüpınar Mahallesi'nde bulunan apartman o özelliğiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Apartmanın bodrum katında yetişen sarmaşık bitkisi zamanla büyüyerek birinci katın balkonuna kadar ulaştı. Balkondan sarkan sarmaşık zemine kadar ulaşarak şelaleyi andıran bir görüntü oluşturdu. Sarmaşık şelalesi sokaktan geçenlerin dönüp bir daha bakmasına neden oluyor. Öte yandan mahallelinin benimsediği sarmaşık yol tarifine büyük bir katkı sağlıyor.

"Beton binaların arasında böyle bitkiler görmek bir başka huzurlu oluyor"

Beton binalar arasına böyle bitkileri gördüğünde huzur bulduğunu belirten Nuray Yüzer, "Bitkiyi her zaman çok seviyorum. Huzur veriyor, insanı dinlendiriyor. Görüntü olarak çok güzel. Keşke her yerde böyle bitkiler bulunsa. Karadeniz gibi, bizim de ilimiz bitki dolsun, güzel olsun. Burada teyzemiz oturuyor, yol tarif ederken sarmaşığın karşısında olan apartman diyerek tarif ediyoruz. Beton binaların arasında böyle bitkiler görmek bir başka huzurlu oluyor" şeklinde konuştu.

Şelaleyi andırıyor

Sarmaşığın mahallenin bir parçası olduğunu belirten Metehan Oğuz, "Karşı apartmanda oturuyorum, sarmaşık mahallelinin dikkatini çekiyor. Herkes mahalleyi sarmaşıktan tanıyor ve şelaleyi de andırıyor" dedi.