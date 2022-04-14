"Bu başkan alnından öpülür"

Başkan İduğ'un spora verdiği desteklerin spor dünyasına katkılarının çok önemli olduğunu söyleyen İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Efkan Muhtar, "Ben böyle başkanı alnından öperim" diyerek plaket takdim ettiği sırada Başkan İduğ'u alnından öperek renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Bornova Belediyesi, Bornova'da bulunan spor kulüplerinin kurduğu Bornova Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi 'nde verilen yemekte, Bornova'da futbolun gelişmesi ve olanakların arttırılması için yapılması gerekenler konuşuldu.

"Yol yürümekten çok mutluyum"

Birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği geceye, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar'ın amatör spor kulüpleri adına Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkürü damga vurdu. Başkan İduğ'a bir plaket vererek amatör futbola sağladığı olanaklar ve verdiği destekler nedeniyle teşekkür eden Muhtar, "Başkanımız amatör sporun içinden geldi ve bizim yaptığımız çalışmanın önemini çok iyi biliyor ve seviyor. Biz de kendisini çok seviyoruz. Onunla tanışmaktan ve yol yürümekten çok mutluyum. Mustafa Başkan gibi başkanlarımız olduğu sürece sırtımızın yere gelmeyeceğine inanıyorum" dedi., Başkan İduğ'a amatör spora hizmetlerinden dolayı plaket veren Muhtar, plaket takdimi sırasında "Böyle başkan alnından öpülür" dedi ve Başkan İduğ'u alkışlar arasında alnından öptü.

Karşılaşmalar Bornova'da

Toplantıya katılan Türkiye Futbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, Bornova Belediyesi'nin Bornova Şehir Stadı ve Pınarbaşı Sahası'nı yenilemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bornova amatör futbolun çok güçlü olduğu bir bölge, çok sayıda takımımız ve müsabakamız oluyor. Başkanımıza futbola yaptığı katkılar sayesinde mümkün olduğu ölçüde Bornova takımlarının karşılaşmalarını Bornova içinde yapabiliyoruz. Amatör sporun zorluklarının ve güzelliklerinin bilincindeyiz" diye konuştu.

Yarışmaya değil, altyapıya bütçe

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, spor için her şeyi yapmaya hazır olan bir ekibe ve anlayışa sahip olduğunu belirterek, spor kulüplerinin yöneticilerine, "Siz eksikleri söyleyin biz yaparız" dedi.

Bornovalılara sporla ilgili bütün olanakları sunmak için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini söyleyen Başkan İduğ, "Biz anlayış olarak yarışmacı takım yerine alt yapıya bütçe ayırmayı, mevcut takımların ihtiyaçlarını karşılamayı doğru buluyoruz. Bu anlayışla Bornova Şehir Stadı'nı Belediye Binası yapılması projesini iptal ettik ve stadı baştan aşağı yeniliyoruz. Tribünü tamamen kapatıyor, soyunma ve hakem odalarını büyütüyoruz. Zemindeki halıyı yeniliyor, pek kullanılmayan karşı tribünü yıkarak idman ve U12 karşılaşması yapılabilecek ikinci bir saha yapıyoruz" dedi.

Başkan İduğ, yüzmeden basketbola, masa tenisinden futbola kadar pek çok spor branşında çalışmaları olduğunu hatırlatarak; "Gençlerimizi uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korumak için sporun ve sporcunun yanına olacağız. Bornova'nın her köşesinde spor yapacak alanlar oluşturuyoruz. Eskiyen halı sahalar da hızla yenilenecek" diye konuştu.

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