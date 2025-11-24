Haberler

BTTÖB'den Öğretmenler Günü Mesajı ve Azınlık Eğitimi Sorunları

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde azınlık eğitimindeki sorunlara dikkat çekerek öğretmenlerin gününü kutladı. Birlik, eğitimde yaşanan zorlukları ve azınlık haklarının kısıtlandığını vurguladı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, azınlık eğitiminde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

BTTÖB, yayımladığı mesajda, Lozan Antlaşması'nın, Batı Trakya'daki Türk azınlığa eğitim alanında tanıdığı özerkliğin yıllar içinde çeşitli uygulamalarla sınırlandığını hatırlattı.

Birlik, mesajında, özellikle son dönemlerde azınlık eğitiminin tek taraflı kararlarla etkisizleştirildiğini, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek yeni anaokulu taleplerinin karşılanmadığını ve azalan öğrenci sayısı gerekçe gösterilerek bazı ilkokulların kapatıldığını vurguladı.

Birlik ayrıca, öğretmenlerin Türkçe yeterliliklerini artırmaya yönelik Türkiye destekli seminerlere katılım izni verilmediğini, Türkiye'deki üniversitelerden mezun öğretmenlerin azınlık ilkokullarında görev alamadığını ve yeni ortaokul ile lise açılmasına izin verilmediğini ifade etti.

BTTÖB, tüm bu zorluklara rağmen görev yapan öğretmenlerin çalışmalarını fedakarca sürdürdüğünü belirterek, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmetle andıklarını ve tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canıgönülden kutladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
