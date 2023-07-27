BTSO geçici yaşam alanı 4 bine yakın afetzedeyi ağırlıyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay :

-"Deprem bölgesine her türlü desteği vermeyi devam edeceğiz"

HATAY Depremin vurduğu Hatay'da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve meclis üyeleri Bursa iş dünyasının destekleri ile Antakya ilçesinde kurulan BTSO Geçici Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, deprem bölgesinden asla el çekmeyeceklerini belirterek, "Afetzedelerin tamamı evlerine kavuşana kadar Bursa iş dünyası olarak bölgemize gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

BTSO tarafından, 6 Şubat depremi sonrası AFAD koordinasyonunda Hatay'ın Antakya ilçe merkezinde kurulan BTSO Geçici Yaşam Alanı 4 bine yakın afetzedeyi ağırlıyor. Depremden etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tefrişatlı şekilde hazırlanan konteyner evlerden oluşan geçici yaşam alanı altyapısı, elektrik ve aydınlatma sistemleri, idari ve sosyal alanlarıyla vatandaşlara hizmet veriyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Meclis Üyeleri, Geçici Yaşam Alanı'ndaki son durumu yerinde incelemek ve ihtiyaçları tespit etmek için bölgeyi ziyaret etti. BTSO heyetine Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdal Şahutoğlu ve Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Uğurlu da eşlik etti.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin 11 ilde büyük bir yıkıma yol açtığını söyledi.

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve bölgede üretim çarklarının dönmeye devam etmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Burkay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, valilerimiz, kaymakamlarımız ve AFAD ekipleri ilk günden bu yana sahada, afetzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine ülkemizin her ilinden bölgeye seferberlik ruhuyla yardımlar yapılıyor. BTSO olarak bizler de bu büyük acının yaralarını sarma noktasında tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün de Bursa iş dünyamızın destekleri ile hayata geçirdiğimiz Geçici Yaşam Alanımızı ziyaret ettik" diye konuştu.

"Bölgeden asla elimizi çekmemeliyiz"

Depremin üzerinden 6 aya yakın bir zaman geçtiğini, hayatın normal akışında depremzedelerin ihtiyaçlarının farklılaştığını anlatan Başkan Burkay, "Hem depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermek hem de ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla BTSO Meclisi olarak Geçici Yaşam Alanımızı ziyaret ettik. Burada misafir ettiğimiz ailelerimizle bir araya geldik, çocuklarımıza hediyeler getirdik. Öyle görüyoruz ki buradan asla elimizi çekmememiz lazım. Afetzedelerin tamamı evlerine, iş yerlerine ve okullarına kavuşana kadar Bursa iş dünyası olarak bölgemize gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

" Hatay'ın yanındayız"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, depremin yol açtığı en temel sorunlardan birinin geçici barınma sorunu olduğunu kaydetti. Bu konuda Bursa iş dünyasının destekleri ile çok hızlı bir şekilde organize olarak Hatay'da Geçici Yaşam Alanı'nı tamamladıklarını ifade eden Uğur, "Bugün burada misafir ettiğimiz ailelerimizin, özellikle çocuklarımızın mutluluklarını görmek bizleri çok memnun etti. Bu projeye destek veren tüm üyelerimize ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Elimizden gelen her türlü maddi, manevi imkanlarla Hatay'ın yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Yardımlaşma ve dayanışma örneği gösterdik"

BTSO Meclis Üyesi Tekin Çanga, yaşanan deprem felaketi sonrasında Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde bölgeye destek olduğunu belirterek, "Bursa iş dünyası olarak bizler de BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'ın önderliğinde kenetlendik. Hep birlikte seferber olduk. Geçici Yaşam Alanı'nın hayata geçirilmesinden gurur duyduk. İnşallah ülkemizde böyle bir felaket bir daha yaşanmaz. Hatay halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"dedi.

BTSO Lojistik Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Ersan Keleş ise, Bursa iş dünyasının tüm paydaşları ile Hatay halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgularken, BTSO Meclis Üyesi Süleyman Mengin ise yardımların doğru yere ulaşmış olmasını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri Hatay programı çerçevesinde ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Vali Masatlı, Hatay'a destekleri için BTSO'ya teşekkür etti.