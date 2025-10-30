BTP Uşak'ta 'Geleceğimizi Savunmak' Programını Düzenledi

(UŞAK) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) tarafından Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen "Geleceğimizi Savunmak" programının Uşak ayağı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

BTP'nin sanal bahis, uyuşturucu ve çetelere karşı Türkiye genelinde düzenlediği "Geleceğimizi Savunmak" programları, Uşak'ta devam etti. Uşak İl Başkanı Halil İbrahim Çakın, gençlerin yalnız bırakıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Onlara sadece 'yasak' demekle yetinmeyelim, gerçek çözümler üretelim"

"Atamız Cumhuriyet'i kurdu ve gençliğe emanet etti. Biz de bu emanete sahip çıkmak için buradayız. Gençliğimizi sadece eğitimden, üretimden ve umuttan değil; karanlık sokaklardan, zehirli maddelerden, sanal kumar bataklıklarından da korumak zorundayız. Uyuşturucu, sanal kumar, çeteleşme ve ahlaki yozlaşma gençlerimizi tehdit ediyor. Gençlerimiz yoldan çıkmıyor, yalnız bırakılıyor. Onlara sadece 'yasak' demekle yetinmeyelim, gerçek çözümler üretelim. Bu mesele sadece bir güvenlik ya da aile meselesi değil; bir toplumsal seferberlik meselesidir. Eğer gençliğimize bugün sahip çıkmazsak, geleceğimizi kaybederiz. Sessiz kalırsak, kaybolan bir sonraki genç belki de bizim evladımız olabilir."

"Gençliğe yapılacak her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır"

BTP Uşak Kadın Kolları Başkanı Nesrin Açıkgöz de gençliğin toplumun en dinamik gücü olduğunu belirterek, "Bir toplumda gençlik ne kadar iyi yetişmişse, o toplum o kadar güçlü ve diridir. Gençliğe yapılacak her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" diye konuştu.

BTP İl Başkan Yardımcısı Orhan Uğur, gençliğin "sinsi bir savaş"la karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bugün gençliğimiz uyuşturucu, sanal bahis ve çeteleşme tuzaklarıyla mücadele ediyor. Bu savaş tankla tüfekle değil, zihin ve vicdanla kazanılır. Gençlerimize tarihimizi öğretmeli, onlara milli ve insani değerleri kazandırmalıyız. Aidiyet hissi güçlü olan bir genç, hiçbir tuzağa düşmez" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Geleceğimizi Savunmak" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Sinevizyonun ardından panel oturumuna geçildi. Panele Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanı psikolog Bilgehan Çakın, araştırmacı-yazar Cihan Çiloğlu, BTP MYK Üyesi Ömer Kılıç ile BTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Pak konuşmacı olarak katıldı.

Panelde psikolog Çakın, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verirken; Cihan Çiloğlu da bağımlılığın gençler üzerindeki psikolojik ve toplumsal etkilerini anlattı.

BTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Pak, uyuşturucu, sanal kumar ve çeteleşme konularında farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Panelde konuşan BTP MYK Üyesi Ömer Kılıç ise gençliğin ekonomik ve toplumsal baskılar nedeniyle savrulduğunu belirterek, "Beş buçuk milyon gencimiz ne okuyor ne çalışıyor. Üniversiteyi bırakan gençlerin sayısı 19 milyona ulaşmış durumda. Aidiyet duygusunu yitiren bir gençlik, suça ve bağımlılığa daha açık hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkesine inanan gençler yetiştirmek zorundayız"

"Atatürk gibi düşünen, üreten, ülkesine inanan gençler yetiştirmek zorundayız" ifadelerini kullanan Kılıç, aile yapısının önemine de değindi. Kılıç, boşanma oranlarının ve ekonomik zorlukların gençlerde güvensizlik duygusunu artırdığını belirterek, "Aidiyet hissi güçlü bir genç, çetelerin veya yanlış çevrelerin ağına düşmez" diye konuştu.