Btp Sözcüsü Lütfullah Önder: "Türkiye'nin Temiz Siyasete İhtiyacı Var"

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, "Türkiye siyasi açıdan tam bir tıkanmışlık sürecinin içerisinden geçiyor. Özellikle siyasetin yargı eliyle şekillendirilmeye çalışılması hem demokrasiye hem hukuka hem devletin temellerine hem de milletimizin geleceğine ciddi zararlar veriliyor. Türkiye'nin temiz siyasete ihtiyacı var. Türkiye'nin kirlenmemiş siyasete ihtiyacı var, genç siyasete ihtiyacı var, yeni yüzlere ihtiyacı var" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önder, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasi açıdan tam bir tıkanmışlık sürecinin içerisinden geçiyor. Özellikle siyasetin yargı eliyle şekillendirilmeye çalışılması hem demokrasiye, hem hukuka, hem devletin temellerine, hem de milletimizin geleceğine ciddi zararlar veriliyor. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini temenni ediyoruz. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek İstanbul İl Başkanlığı'na görevlendirilen çağrı heyeti, gerek 15 Eylül'de yapılacak duruşmayla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne benzer bir uygulamanın yapılma ihtimalinin var olması Türk siyaseti ve Türk demokrasisi açısından bir kara bulut gibi maalesef dolaşmakta.

"Her türlü hukuksuzluğun karşısındayız"

Bu süreçte her türlü hukuksuzluğun karşısında olduğumuzu, siyasetin önünün açılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bir kere şunu ifade etmemiz lazım; bu tabloya bir anda gelmedik. Türkiye 23 yıllık AK Parti iktidarını yaşıyor ve bu 23 yıllık AK Parti iktidarında da aynı şekilde ana muhalefet görevini üstlenen CHP var. CHP'nin bugüne kadar attığı yanlış adımlar, gerekli muhalefeti ortaya koyamaması, millete bir çözüm, bir çare olamamasının ve birçok yanlış adımın neticesi ve faturasını aslında bugün hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak yaşıyoruz, bütün siyaset olarak yaşıyoruz hem de Cumhuriyet Halk Partisi bugün bu faturayı yaşıyor. Aslında bugünlere gelişimizin sebebi de bu.

"İktidar muhalefetten kendisine hizmet edecek siyaset bekliyor"

Bugün de yine aynı mantıkta hareket edildiğini görüyoruz. Nedir bu? İktidar diğer siyasi partilerden hatta gazetecilerden, Türkiye'de siyaset adına konuşanlardan şunu bekliyor; siyasetinizi ya bana destek olmak üzere yapacaksınız ya da benim meşruiyetime hizmet etmek üzere yapacaksınız yani muhalefet edecekseniz bile 'Türkiye'de muhalefet var, farklı konuşanlar da var' dedirtmek için yapacaksınız. Benim iktidarımı sarsacak bir hareket içerisine girmenizi istemiyorum' davranışını ortaya koyuyor.

Öte taraftan 23 yıldır ana muhalefet olan bir CHP var. Onlar da sanki 'Bütün muhalif gruplar, iktidara her eleştiri yapan siyasi parti ya da herhangi bir gazeteci Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmak üzere var' mantığı ile hareket ediyor. Biz Bağımsız Türkiye Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir yanlışına rağmen ona destek olmak mecburiyetindeymişiz, her bir yanlışına biz de omuz vermek durumundaymışız gibi bir beklenti var. En son 2023 seçimlerinde millete rağmen aday çıkarıldı, buna rağmen destek olduk. Halil İbrahim Sofrası dendi bu sofraya bizler ve birçok siyasi parti davet edilmedi ama buna rağmen destek vermemiz isteniyor. CHP'nin bugün de aynı şekilde bir beklenti içerisinde hareket ettiğini maalesef gözlemliyoruz.

Türkiye gerçekten ciddi bir siyasi tıkanıklık içerisinde ama bu siyasi tıkanıklığı oluşturan partiler ve siyasiler bu tıkanıklığın önünü açamaz. Çünkü onlar sorunun kaynağı. İktidar kadar burada muhalefet de sorumlu. Milletimizden şunu istiyoruz: Bakın şu Meclis tablosuna. Meclis'teki milletvekillerine bakın. 23 yıldır aynı siyasi partilerin Meclis'i oluşturduğunu görüyorsunuz. Yeni partiler kuruluyor, yeni parti tabelaları çıkıyor ortaya. Ama partilerin genel başkanlarına, orada siyaset yapanlara bakıyoruz hepsi eski. Eski siyasetçilerin yeni parti kurarak yeni bir şeyler söylemesini ya da yapmasını bekliyoruz. Bu mümkün değil. Bu Meclis tablosu bugün AK Partisiyle, CHP'siyle, İYİ Partisiyle, MHP'siyle, DEM Partisiyle, CHP listesinden giren diğer milletvekilleri, yılların siyasetçileri Türkiye'nin bu hale gelmesinin müsebbibidirler.

Türkiye'nin temiz siyasete ihtiyacı var. Türkiye'nin kirlenmemiş siyasete ihtiyacı var, genç siyasete ihtiyacı var, yeni yüzlere ihtiyacı var. Türkiye'nin bu sorunun parçası olmamış insanlara ihtiyacı var. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak genç genel başkanımızla birlikte kirlenmemiş, bagajı olmayan siyasetçilerle, Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarıyla bu tıkanmışlığın önünü açmak istiyoruz. Bunu ancak milletimiz yapabilir ve milletimiz bunu seçim günü seçim sandığında oy vererek değil bugün işte daha seçim yokken aktif görev alarak, üye olarak, siyasette daha önce kirlenmemiş insanların, gençlerin, temiz insanların, temiz yüzlerin içinde yer alarak ve bu tıkanmışlığın önünü açacak. Türkiye'nin başka türlü bu siyasi tıkanmışlıktan, bu siyasi kirlilikten ve bu siyasi çıkmazdan çıkması mümkün değil."