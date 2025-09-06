BTP Sözcüsü: İfade Özgürlüğü Üzerinde Tehlike Var

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın davasında savcının cezalandırma yönündeki mütalaasına ilişkin "Aslında orada yargılanan sadece Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş değil, Türk siyasetinin ifade özgürlüğü. Savcılığın mütalaasının mahkeme tarafından kabul edildiğini değerlendirdiğimizde -ki bunu öngörmüyoruz tabii ki- sadece Genel Başkanımızın geçmişte yaptığı konuşma nedeniyle mahkum olması değil, gelecekte artık bu konuları konuşmak suç haline gelmiş anlamına gelir" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davada savcının cezalandırma talebine ilişkin açıklama yaptı. Önder, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Hüseyin Baş hakkında Çağlayan Adliyesi'nde cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bir yargılama yapıldı. Savcılık mütalaa verdi, cezalandırma talep etti. Savcılık mütelasına baktığımız zaman aslında orada yargılanan sadece Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş değil, Türk siyasetinin ifade özgürlüğü. Neden böyle söylüyorum? Çünkü savcılığın suç olarak değerlendirdiği yaklaşık 500- 600 kelimelik bir konuşma var. O konuşma içeriğinde Genel Başkanımız iktidarın Suriye politikasını eleştiriyor, ekonomik politikalarını, özelleştirmeleri eleştiriyor. Bazı uygulamalar üzerinden demokrasi ve hukuk noktasında ülkenin geldiği durumu değerlendiriyor. Bunlar suç olarak değerlendirilmiş. Savcılığın mütalaasının mahkeme tarafından kabul edildiğini değerlendirdiğimizde -ki bunu öngörmüyoruz tabii ki- sadece Genel Başkanımızın geçmişte yaptığı konuşma nedeniyle mahkum olması değil, gelecekte artık bu konuları konuşmak suç haline gelmiş anlamına gelir. O nedenle bunun Türk siyaseti için, Türk siyasetinin ifade özgürlüğü için önemli bir yargılama olduğunu düşünüyoruz.

"Orada olması gerektiği halde olmayanları da tarih kaydetmiş oldu"

Bir diğer husus, hani çok klasik bir slogan vardır, 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'. Bunu Sayın Ekrem İmamoğlu sıklıkla dile getirdi ve bir slogan haline geldi özellikle bu son dönem yapılan yargılamalarla ilgili. Dün oraya gelen bazı siyasi temsilciler oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz ama orada olması gerektiği halde olmayanları da yine tarih kaydetmiş oldu. Bu anlamda bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Belki de Türk siyasetinin en önemli sorunlarından bir tanesi de samimiyettir. Kullandığınız cümlelerin içini doldurmak kıymetli. Cümleyi kurmak, süslü cümleler kurmak gayet kolay ama içini doldurmak zor. İşte bu tarz olaylarda o cümlelerin içinin ne kadar dolu olup dolmadığını milletimiz değerlendiriyor. Ne kadar samimi olup olmadığını yine milletimiz değerlendiriliyor, değerlendiriyor. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak, Genel Başkanımız hemen hemen bütün hukuksuz yargılamaların karşısında olduğunu göstermek üzere oralarda bulundu, mahkemelere gitti, yargılamalara gitti. Bunu da yine Türk kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz."