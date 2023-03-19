Btp'nin Kurucu Genel Başkanı Ata Selçuk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) kurucu genel başkanı Prof. Dr. Ata Selçuk, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Selçuk, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

BTP'nin kurucu genel başkanı Prof. Dr. Ata Selçuk için bugün Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Selçuk için öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ve çok sayıda partili katıldı. Ata Selçuk'un cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BTP Genel Merkezi, Prof. Dr. Ata Selçuk'un vefatıyla ilgili olarak, "Kurucu genel başkanımız, ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş Hoca'mızın kadim dostu Prof. Dr. Ata Selçuk Hoca'mız, geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" açıklaması yapıldı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da Ata Selçuk için sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı. Baş, mesajda, "Partimizin kurucu genel başkanı, Atatürk'ümüzün yadigarı, değerli bilim insanı Prof. Dr. Ata Selçuk Hoca'mızın geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ata Hoca'mıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

ATA SELÇUK KİMDİR

Prof. Dr. Ata Selçuk, 19 Haziran 1939'da Balıkesir'de doğdu. Balıkesir Lisesi'nin ardından yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yaptı. Elazığ ve Kahramanmaraş üniversitelerinin kurulmasında önemli katkıları oldu. Fırat Üniversitesi'nde uzun bir süre öğretim üyeliği ve Teknik Eğitim Fakültesi'nde bölüm başkanlığı yaptı. Atom üzerine çalışmaları olan fizik profesörü Selçuk, aynı zamanda kimya doktoruydu. Evli ve 3 çocuk babası olan Selçuk, 1967 yılında masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu.