BTP Lideri Hüseyin Baş'tan CHP'nin Ablukasına Tepki

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına ilişkin, "Tamamen hukuka aykırı olan bu uygulamayı kınıyoruz. Bu, Türkiye'ye her açıdan zarar verecek antidemokratik bir uygulamadır" değerlendirmesinde bulundu.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "her gün, her saat yeni bir antidemokratik uygulamaya tanıklık ettiklerini" belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanlığının ablukaya alınmasının bu antidemokratik uygulamanın yeni ve endişe verici bir örneği olduğunu ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"CHP'liler kayyum atanan CHP il binasına sokulmuyor. Ortaya çıkan arbede görüntüleri endişe verici. Türkiye bunu hak etmiyor. Bir siyasi partinin il binası kimin talimatıyla ve hangi gerekçe ile ablukaya alınır? Gerekçe ne? İl binasına CHP'liler giremeyecekse kim girecek? Ortada hiçbir hukuki gerekçe yok. Tamamen hukuka aykırı olan bu uygulamayı kınıyoruz. Bu, Türkiye'ye her açıdan zarar verecek antidemokratik bir uygulamadır. Bağımsız Türkiye Partisi olarak demokrasinin yanında yer aldığımızı ifade ediyor, herkesi sağduyuya davet ediyoruz."