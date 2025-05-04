BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Özgür Özel'e Destek

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Özgür Özel'e Destek
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı ve bu olayın demokrasiye zarar verdiğini belirtti.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırının demokrasiye, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe yapıldığını belirtti.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı demokrasimize, kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize yapılmış bir saldırıdır. Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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